Байден заявив про готовність США одночасно підтримувати Україну у війні проти Росії та Ізраїль у війні проти ХАМАСу

Про це повідомляє The Hill.

Президент Байден у неділю, 15 вересня, в інтерв'ю "60 хвилин" заявив, що Сполучені Штати Америки можуть одночасно підтримувати Україну у її війні проти Росії та Ізраїль у війні проти ХАМАСу.

"Заради Бога, ми - Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії - не в світі, а в історії світу", - сказав Байден . "Ми можемо подбати про це і про те, і про інше, і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону".

Байден стверджує, що ці два конфлікти "в переважній більшості" стосуються безпеки американського народу.

"В Україні однією з моїх цілей було запобігти тому, щоб (ред. - президент Росії Володимир Путін), який сам скоїв військові злочини, не зміг окупувати незалежну країну, яка межує з союзниками по НАТО і знаходиться на кордоні з Росією, - сказав Байден. "Уявіть собі, що було б зараз, якби йому це вдалося. Чи знаєте ви коли-небудь велику війну в Європі, в яку ми не були б втягнуті? Ми не хочемо, щоб це сталося".

За словами Байдена, США прагнуть хочуть впевнитись, що ці демократії будуть стійкими, а Україна відіграє вирішальну роль у забезпеченні цього.

Очікується, що найближчими днями Білий дім звернеться до Конгресу з проханням надати додаткову допомогу Ізраїлю, і чиновники, ймовірно, спробують об'єднати це прохання з проханням про більшу допомогу Україні. Однак Палата представників, яка наразі засідає без спікера, не може ухвалити жодного закону до того, як хтось буде офіційно обраний на цю посаду.

Хоча в Конгресі існує двопартійна підтримка як Ізраїлю, так і України, деякі республіканці в Палаті представників виступають проти продовження допомоги Україні, ставлячи під сумнів користь від неї для США.