Байден заявив про кінець "ери безперервної війни"

Про це передає Lb.ua з посиланням на Reuters.



Він заявив, що країни повинні вийти на новий рівень співпраці, щоб протистояти глобальним викликам.

"Ми завершили двадцятирічний (період) конфлікту в Афганістані і, закінчивши цю еру безперервної війни, ми починаємо нову еру - безперервної дипломатії", - сказав Байден.

Він заявив, що планує використовувати інститутції за участі країн для розв’язання міжнародних проблем.

Байден додав, що військова міць США є інструментом для крайнього випадку.

Він підкреслив, що США протистоятимуть спробам сильних держав домінувати над слабшими.