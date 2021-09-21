Байден заявив про кінець "ери безперервної війни"
Президент США Джо Байден під час виступу на сесії Генасамблеї ООН оголосив про закінчення "ери війн" і початок "епохи безперервної дипломатії"
Про це передає Lb.ua з посиланням на Reuters.
Він заявив, що країни повинні вийти на новий рівень співпраці, щоб протистояти глобальним викликам.
"Ми завершили двадцятирічний (період) конфлікту в Афганістані і, закінчивши цю еру безперервної війни, ми починаємо нову еру - безперервної дипломатії", - сказав Байден.
Він заявив, що планує використовувати інститутції за участі країн для розв’язання міжнародних проблем.
Байден додав, що військова міць США є інструментом для крайнього випадку.
Він підкреслив, що США протистоятимуть спробам сильних держав домінувати над слабшими.
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