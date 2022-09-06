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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму

Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму

6 вересня, 2022 вiвторок
04:26
війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден вважає, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму

Про це Байдена заявив у коментарі журналістам у Білому домі, інформує Reuters

На питання, чи Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "Ні".

Відзначимо, що оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.

Це також "має на увазі інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які беруть участь у певній торгівлі з державами-спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж на певні російські сектори  економіки. Поточні чотири держави, визначені США спонсорами тероризму, - Куба, Північна Корея, Іран і Сирія - торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.

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Росія
Джо Байден
тероризм
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