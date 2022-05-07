Байден зажадав припинити витоки інформації про розвіддані, які США надають Україні, - NBC

Про це повідомляє NBC.

За інформацією джерел телеканалу в адміністрації Білого дому, Байден у розмові з високопосадовцями американської розвідки та міністерства оборони заявив, що нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін США розвідданими з Україною були контрпродуктивними.

Байден, під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном заявив, що подібні витоки "відводять убік від нашої мети". Президент США зажадав припинити такі випадки.

5 травня повідомлялося, що Сполучені Штати надали Україні розвідувальні дані, які допомогли ліквідувати багатьох російських генералів.

6 травня газета New York Times написала, що потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані.

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