Про це інформує ВВС.

"Весняний наступ Росії буде ключовим"

Серед варіантів розвитку подій у російській війни наступного року те, що Росія проведе вирішальний наступ, зокрема на Донбасі, результат якого стане ключовим. Водночас обом сторонам необхідна перерва.

"Ніколи не можна виключати можливості того, що Київ розпочне неочікуваний новий наступ. Єдина перспектива - коротке та нестійке припинення вогню. Путін дав зрозуміти, що не зупиниться. І Україна дала зрозуміти, що боротиметься", - наголосили у відомстві.

"Україна відвоює свою землю"

Не пізніше весни 2023 року Україна повністю відновить свою територіальну цілісність, адже є мотивація, рішучість, мужність ЗСУ та українців. А також після років умиротворення російського диктатора Путіна Захід усвідомить масштаб історичного виклику, з яким стикнувся.

Мелітополь стане ключовою бойовою точкою впродовж наступних місяців, можливо навіть, тижнів.

"Повернувши Мелітополь, українці легко перейдуть до Азовського моря, фактично відрізавши постачання та зв'язок з Кримом. Капітуляція Росії буде офіційно погоджена на технічних перемовинах після нищівного просування України на полі бою", - йдеться в матеріалі.

"Кінця не видно"

Повідомляється, що перспективи переговорів РФ з Україною невтішні. Для потенційної мирної угоди необхідно змінити вимоги, хоча б з однієї сторони.

"На жаль, це й надалі буде довготривала політична, економічна та військова битва рішучості. І до кінця 2023 року вона, швидше за все, ще триватиме", - цитує експерта ВВС.

"Немає іншого виходу, крім поразки Росії"

Весь імпульс зараз на боці України. Припускається, що у 2023 році війна закінчиться перемогою нашої країни.

Взимку активність боїв спаде. Українські сили зможуть впоратися з холодами краще ніж опонент, адже із Великої Британії, Канади та Німеччини надходить зимове обладнання.

"Наприкінці 2023 року Крим буде повністю під контролем та суверенітетом України, хоч може бути й певний вид угоди, що дозволить Росії поступово згортати свою військово-морську присутність в Севастополі.

Триватиме реконструкція української інфраструктури вздовж узбережжя Азовського моря, включаючи важливі порти Маріуполь і Бердянськ, а відновлення Північно-Кримського каналу, який перенаправляє воду з Дніпра до Криму, стане ще одним важливим проєктом, який приверне увагу", - вважає військовий аналітик.

"Очікуйте більше того самого"

Окупація Луганської та Донецької області продовжиться, але великий російський прорив, як ось наступ з Півдня на Павлоград, із метою оточити українські сили на Донбасі, менш імовірний.

"Найбільш ймовірним є продовження нинішньої тактики - повільне подрібнення українських сил на вузьких напрямках і повільне просування, як у Бахмуті та в районі Авдіївки, з такою ж можливою тактикою в районі Сватового-Кремінної", - наголошують в матеріалі.

Успіх ЗСУ у Сватовому поставив би під загрозу весь Північний фланг лінії російського фронту.

Свої сценарії видання склало послуговуючись твердженнями військових аналітиків. Серед яких науковець і аналітик із Вашингтона Андрій Піонтковський та заступник директора Інституту стратегічних досліджень Британії Майкл Кларк.

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