Бельгія продовжить роботу двох останніх АЕС в країні через ріст цін на енергоресурси
Федеральний уряд Бельгії та транснаціональна енергетична компанія Engie досягли "принципової згоди" на переговорах щодо розширення двох останніх АЕС - Doel 4 і Tihange 3
Про це інформує The Brussels Times.
Угода є першим, але важливим кроком до остаточного рішення.
"Уряд Бельгії бере на себе відповідальність, щоб наша країна могла відновити певний контроль над власним енергопостачанням. Ця угода є першим важливим кроком і важливою ознакою довіри між обома сторонами", — написав премʼєр Бельгії Александр Де Кроо.
Бельгійський премʼєр також додав, що мета угоди в тому, аби досягти остаточного рішення до кінця цього року, "щоб наша країна могла бути забезпечена достатньою кількістю електроенергії в неспокійні геополітичні часи".
Зазначена угода встановлює рамки або плани, які будуть обговорюватися в найближчі місяці. Таким чином, ядерні реактори Doel 4 і Tihange 3, які мали закриватися у 2025 році, запустять знову до листопада 2026 року, щоб вони працювали протягом наступних десяти років.
Однак це станеться лише після схвалення Федерального агентства з ядерного контролю ядерної служби Бельгії.
Хоча бельгійська держава не стане оператором атомних електростанцій, уряд і Engie Electrabel розділять прибутки та ризики разом через нову компанію, яка буде створена окремо.
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