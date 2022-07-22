Про це інформує The Brussels Times.

Угода є першим, але важливим кроком до остаточного рішення.

"Уряд Бельгії бере на себе відповідальність, щоб наша країна могла відновити певний контроль над власним енергопостачанням. Ця угода є першим важливим кроком і важливою ознакою довіри між обома сторонами", — написав премʼєр Бельгії Александр Де Кроо.

Бельгійський премʼєр також додав, що мета угоди в тому, аби досягти остаточного рішення до кінця цього року, "щоб наша країна могла бути забезпечена достатньою кількістю електроенергії в неспокійні геополітичні часи".

Зазначена угода встановлює рамки або плани, які будуть обговорюватися в найближчі місяці. Таким чином, ядерні реактори Doel 4 і Tihange 3, які мали закриватися у 2025 році, запустять знову до листопада 2026 року, щоб вони працювали протягом наступних десяти років.

Однак це станеться лише після схвалення Федерального агентства з ядерного контролю ядерної служби Бельгії.

Хоча бельгійська держава не стане оператором атомних електростанцій, уряд і Engie Electrabel розділять прибутки та ризики разом через нову компанію, яка буде створена окремо.

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