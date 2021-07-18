Бельгія відкрила кордон для українців

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у twitter.

За його словами, Бельгія відкривається для усіх типів подорожей українців.

"Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше", - написав Кулеба.

Українцям, які подорожують до Бельгії, з 17 липня не потрібно показувати негативні результати тестів на коронавірус та перебувати на карантині. Винятки передбачені лише для громадян, які прибувають з країн з критичним епідеміологічним ризиком, або відвідали такі країни впродовж останніх 14 днів.



Нагадаємо, 25 червня Німеччина відкрила кордони для українців, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19

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