Bellator скасував бій українського чемпіона MMA, який на час війни залишився на Батьківщині
Bellator скасував поєдинок українського чемпіона зі змішаних єдиноборств Ярослава Амосова проти британця Майкла Пейджа
Про це Bellator повідомляє в Instagram.
У одному із найпрестижніших у світі промоушенів MMA, заявили що Амосов не вийде 13 травня у Лондоні в октагон проти Пейджа. Натомість британець зустрінеться з американцем Логаном Сторлі, якого у листопаді 2020 перемагав українець. Бійці сперечатимуться за титул тимчасового чемпіона Bellator у напівважкій вазі.
Влітку 2021 року Ярослав Амосов став першим представником України, який здобув титул Bellator.
Після початку повномасштабної російської агресії Амосов заявив, що залишається в Україні та готовий захищати Батьківщину.
- Нагадаємо, 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Олександр Усик покинув Україну і вирушив готуватись до реваншу з Ентоні Джошуа.
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