Bellator скасував бій українського чемпіона MMA, який на час війни залишився на Батьківщині

Про це Bellator повідомляє в Instagram.

У одному із найпрестижніших у світі промоушенів MMA, заявили що Амосов не вийде 13 травня у Лондоні в октагон проти Пейджа. Натомість британець зустрінеться з американцем Логаном Сторлі, якого у листопаді 2020 перемагав українець. Бійці сперечатимуться за титул тимчасового чемпіона Bellator у напівважкій вазі.

Влітку 2021 року Ярослав Амосов став першим представником України, який здобув титул Bellator.

Після початку повномасштабної російської агресії Амосов заявив, що залишається в Україні та готовий захищати Батьківщину.



Нагадаємо, 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Олександр Усик покинув Україну і вирушив готуватись до реваншу з Ентоні Джошуа.

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