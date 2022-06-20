Бен Стіллер після відвідин Львова, Ірпеня та Макарова завітав до Зеленського

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

"Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує.

Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч".

У суботу, 18 червня, Бен Стіллер голлівудський актор Бен Стіллер побував у Львові. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb