Бен Стіллер після відвідин Львова, Ірпеня та Макарова завітав до Зеленського
Президент Володимир Зеленський зустрівся із голлівудським актором Беном Стіллером
Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.
"Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує.
Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч".
- У суботу, 18 червня, Бен Стіллер голлівудський актор Бен Стіллер побував у Львові. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе