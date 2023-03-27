Берегова охорона Італії затримала рятувальне судно, яке фінансує Бенксі

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що берегова охорона Італії затримала рятувальне судно MV Louise Michel після того, як воно не послухалося вказівок прямувати в бік Сицилії після проведення операції з порятунку мігрантів у Лівії. Натомість судно відправилося надавати допомогу мігрантам на трьох інших човнах у зоні пошуку та порятунку Мальти, куди вже прямувала берегова охорона. Зрештою в суботу ввечері корабель зі 178-ма мігрантами пришвартувався біля острова Лампедуза, де його затримали.

За інформацією берегової охорони, судно MV Louise Michel повинно було пришвартуватися відповідно до нового закону, який ухвалили цьогоріч і який встановлює кодекс поведінки для благодійних суден для мігрантів. Також охорона зазначила, що хоче запобігти тому, щоб корабель взяв на борт багато людей, що поставило б під загрозу їхнє життя.

Громадська організація Louise Michel у твіттері зазначила, що їй повідомили, що її судно, яке фінансується Бенксі, було затримане через порушення італійського законодавства. Вона повідомила, що готова боротися проти цього рішення.

"Ми знаємо про десятки човнів, які терплять лихо прямо перед островом, але нам не дозволяють надати допомогу. Це неприпустимо!" - зазначили в громадській організації.