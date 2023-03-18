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В Італії хочуть побудувати підвісний міст до Сицилії

18 березня, 2023 субота
11:04
Світ Італія

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні схвалив постанову, яка дозволяє будівництво мосту між материковою частиною країни та Сицилією

Про це інформує ANSA.

"Через 50 років цей уряд схвалив будівництво мосту, що з’єднає Сицилію з рештою Італії та Європою", - сказав віцепрем'єр-міністр і міністр інфраструктури та транспорту Маттео Сальвіні.

Він заявив, що це "історичний день для всієї Італії". За словами Сальвіні, міст на багато років забезпечить робочими місцями десятки тисяч людей.

Прем'єр додав, що проєкт буде абсолютно безпечним. Його структуру сертифікують найкращі інженери з найкращих італійських і міжнародних університетів.

Уряд Мелоні заявив, що поки проєкт було схвалено лише умовно. Наразі триває доопрацювання технічних деталей. Проте, згідно з планом, будувати міст повинні розпочати у 2024 році. Він повинен з'єднувати Сицилію та материкову Італію через Мессінську протоку. Довжина його конструкції становитиме 3,2 км.

Зазначають, що проєкт будівництва мосту через Мессінську протоку з'явився ще у 2012 році й розглядався кількома минулими італійськими урядами. Тоді його не схвалили через низку причин, зокрема через ціну в багато мільйонів євро.

Також проєкт будівництва мосту зазнав критики з боку екологів і низки аналітиків. Вони висловили занепокоєння щодо його безпеки, оскільки будівельні майданчики з обох боків мосту розташовані в зонах сейсмічної активності, тобто в зоні землетрусів. Також вони висловили побоювання стосовно потенційної участі учасників проєкту в мафії.

  • 16 березня стало відомо, що італійська розвідка минулого тижня повідомила уряду країни про те, що Кремль нібито планує замах на міністра оборони Гвідо Крозетто, за який було призначено винагороду в розмірі $15 млн.
Італія
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