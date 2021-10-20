Без "ДНР/ЛНР" та анексованих територій: РНБО оприлюднила глосарій термінів для ЗМІ

Про це йдеться на сайті РНБО.

Рада національної безпеки і оборони України опублікувала глосарій термінів і понять, пов'язаних з окупацією Росією українських територій. Ці терміни рекомендують застосовувати органам влади, ЗМІ та громадським організаціям.

Зазначається, що російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, слова і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати окупацію і просувати російські пропагандистські стратегії.

Загалом у глосарії пʼять розділів. Перший стосується загальної термінології ("хунта", "Малоросія" та "русский мир"), другий — окупації Криму ("русская весна" та "воззʼєднання Криму з Росією"). У третьому розділі йдеться про фейки про війну на Донбасі ("Л/ДНР", "ополчення"). У четвертому розділі викладена пропагандистська термінологія, яка повʼязана з політикою історичної памʼяті: "Малоросія" та "Новоросія". Останній розділ стосується термінів щодо іноземних держав — коли окуповану Абхазію російська пропаганда називає "Республіка Абхазія", а Білорусь "Білорусією".

Відтак, пропонується замість термінів:

"анексовані території" використовувати "тимчасово окуповані території";

"українсько-російський конфлікт" називати "російсько-українським конфліктом" або "збройною агресією Росії проти України".

У свою чергу, "блокаду Криму" рекомендують називати "тимчасовим припиненням товарообігу, електро- і водопостачання", а Керченський міст - так званим "Кримським мостом".

Так, "ДНР/ЛНР" слід називати ОРДЛО, державні утворення в окупації - "окупаційними адміністраціями", "особливий статус Донбасу" - "особливим порядком місцевого самоврядування в ОРДЛО", а "вимушених переселенців" - "внутрішньо переміщеними особами".

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