Без московської церкви: як у Бородянці звільняли храм, де під час окупації була тюрма

Про це пише Главком.

Московська церква мала звільнити будівлю ще влітку: за рішення про перехід парафії в ПЦУ тоді проголосувало 220 парафіян. Але релігійна громада ПЦУ досі не могла використовувати храм під час богослужінь.

Священик Віктор Талько, якого активісти звинувачують у колабораціонізмі із окупантами, в обхід закону спробував “подарувати” храм новоствореному ТОВ. У результаті на дверях храму замінили замки, а саму будівлю він фактично почав вважати своєю.

“Попри рішення громади перейти до ПЦУ, яке було ухвалене ще в серпні цього року, колаборант Віктор Талько спробував відібрати у громади храм. Він знайшов підставне ТОВ, оформив договір дарування усього майнового комплексу. Тобто, хоч це офіційно власність громади – він від імені громади оформив договір так, що дарує церкву і разом з нею землю цій фірмі. Щобільше – ці попи знаходять нотаріуса, який їм це легалізує, хоча це порушення законодавства. Сьогодні вночі був так званий “контрольний захід” – люди зібралися, щоб остаточно прогнати з храму попів і релігійна громада ПЦУ змогла користуватися будівлею. Бо коли вони зробили ці документи про "дарування" й фактично захопили храм – вони замінили замки в ньому”, – пояснює військовослужбовець Андрій Гайдай, який перебував на нічних зборах під храмом.

Під час окупації у церкві Святого Архистратига Михаїла окупанти облаштували тюрму, де утримували людей. Свідки розповідають про те, як настоятель храму Віктор Талько співпрацював із росіянами. Детально про це йдеться у фільмі “Церква без Христа” Миколи Княжицького https://youtu.be/iNtUcdzLfHo?si=YRD2HkaSKtz-hZkm&t=169 .

Під стінами храму в ніч на 20 листопада почали збиратись і прихильники Московського патріархату. Правоохоронців, які перебували біля храму в Бородянці, викликали заздалегідь, щоб уникнути сутичок і скандалів. Проте на місці поліцейським довелося завадити священникам УПЦ МП виносити з храму ікони.

"Попи вночі, вже коли зібрався натовп, почали виносити з храму ікони й інше церковне начиння. Винесли не все – поліція їм не дала це зробити, хоча деякі ікони все ж забрали. Тому зараз ми чекаємо підписання договору церковної громади ПЦУ з охоронною фірмою, щоб вони слідкували за храмом і щоб з нього нічого не зникало", – коментує Андрій Гайдай.

Священники Московської церкви погрожували звернутися до юристів через "порушення їхніх прав".