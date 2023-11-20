Без московської церкви: як у Бородянці звільняли храм, де під час окупації була тюрма
У Бородянці 20 листопада місцеві активісти і військові зібрались під храмом Святого Архистратига Михаїла, щоб змусити представників Московської церкви остаточно звільнити храм
Про це пише Главком.
Московська церква мала звільнити будівлю ще влітку: за рішення про перехід парафії в ПЦУ тоді проголосувало 220 парафіян. Але релігійна громада ПЦУ досі не могла використовувати храм під час богослужінь.
Священик Віктор Талько, якого активісти звинувачують у колабораціонізмі із окупантами, в обхід закону спробував “подарувати” храм новоствореному ТОВ. У результаті на дверях храму замінили замки, а саму будівлю він фактично почав вважати своєю.
“Попри рішення громади перейти до ПЦУ, яке було ухвалене ще в серпні цього року, колаборант Віктор Талько спробував відібрати у громади храм. Він знайшов підставне ТОВ, оформив договір дарування усього майнового комплексу. Тобто, хоч це офіційно власність громади – він від імені громади оформив договір так, що дарує церкву і разом з нею землю цій фірмі. Щобільше – ці попи знаходять нотаріуса, який їм це легалізує, хоча це порушення законодавства. Сьогодні вночі був так званий “контрольний захід” – люди зібралися, щоб остаточно прогнати з храму попів і релігійна громада ПЦУ змогла користуватися будівлею. Бо коли вони зробили ці документи про "дарування" й фактично захопили храм – вони замінили замки в ньому”, – пояснює військовослужбовець Андрій Гайдай, який перебував на нічних зборах під храмом.
Під час окупації у церкві Святого Архистратига Михаїла окупанти облаштували тюрму, де утримували людей. Свідки розповідають про те, як настоятель храму Віктор Талько співпрацював із росіянами. Детально про це йдеться у фільмі “Церква без Христа” Миколи Княжицького https://youtu.be/iNtUcdzLfHo?si=YRD2HkaSKtz-hZkm&t=169 .
Під стінами храму в ніч на 20 листопада почали збиратись і прихильники Московського патріархату. Правоохоронців, які перебували біля храму в Бородянці, викликали заздалегідь, щоб уникнути сутичок і скандалів. Проте на місці поліцейським довелося завадити священникам УПЦ МП виносити з храму ікони.
"Попи вночі, вже коли зібрався натовп, почали виносити з храму ікони й інше церковне начиння. Винесли не все – поліція їм не дала це зробити, хоча деякі ікони все ж забрали. Тому зараз ми чекаємо підписання договору церковної громади ПЦУ з охоронною фірмою, щоб вони слідкували за храмом і щоб з нього нічого не зникало", – коментує Андрій Гайдай.
Священники Московської церкви погрожували звернутися до юристів через "порушення їхніх прав".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.2 Купівля 37.2Продаж 37.76
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе