Без обмежень для вакцинованих: у Євросоюзі змінять правила подорожей

Про це повідомляє Politico.



Як відомо, увагу пропонується зосереджувати на індивідуальному ризику для здоров'я мандрівників, а не на країні з якої вони прибули.



Згідно з оновленням необов’язкових правил, на мандрівників, які мають COVID-сертифікат, не розповсюджуватимуться вимоги для здавання додаткових тестів або проходження карантину.



"Новий метод відповідає листопадовій пропозиції Єврокомісії застосувати "особистісний підхід" для подорожей всередині ЄС. Він означає, що люди з COVID-сертифікатом "в принципі не повинні підпадати під додаткові обмеження на подорожі, звідки б вони не прибули в Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.



Крім того, країни все ще можуть запровадити додаткові заходи щодо подорожей із регіонів, які на карті Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями віднесені до "темно-червоних" зон високого ризику. Станом на кінець січня до таких належить більшість країн ЄС.



Кольори карти зображають ризик для здоров'я шляхом підрахунку нових випадків, показників тестування та показників позитивних результатів. Після внесення змін на карті також буде враховано рівень вакцинації в регіоні. За словами одного з дипломатів ЄС, запропоновані зміни до карти все ще обговорюються.



Зазначається, що країни ЄС відкладають оновлення правил через невизначеність щодо впливу штаму коронавірусу "Омікрон".

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