"Без тестів та самоізоляції": Данія спростила в'їзд з України

Про це у Facebook повідомила пресслжуба посольства Данії в Україні.



"25 жовтня 2021 року данський уряд скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності на COVID-19. З цієї дати обмеження на поїздки до Данії спрощені", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відтепер громадяни України можуть в'їжджати в Данію без необхідності робити тест на COVID-19 та самоізолюватися після прибуття. Для цього органам прикордонного контролю Данії потрібно пред'явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент.



У пресслужбі зауважили, що COVID-сертифікат у "Дії" приймається також, оскільки Україна приєдналася до системи цифрових COVID-сертифікатів ЄС. Зазначений Covid-сертифікат має підтверджувати вакцинацію від Covid-19 однією чи двома дозами вакцини, негативний результат тестування на Covid-19 або одужання від Covid-19.

У разі відсутності Covid-сертифікату, громадянам України потрібно зробити тест на Covid-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії в одному з центрів тестування. Вимога щодо тестування на Covid-19 перед приїздом до Данії скасована.

У пресслужбі додали, що якщо громадянин України раніше перехворів на Covid-19, але при цьому не має Covid-сертифікату, потрібно пред’явити медичну довідку, що підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в’їзду в Данію. В такому випадку, робити тест на Covid-19 після прибуття в Данію непотрібно.



При цьому, зауважили у посольстві, якщо громадянин України в’їжджає в Данію з країн, які Данія вважає країнами з "дуже високим ризиком інфікування Covid-19” (наразі це більшість країн Африки, Азії та Латинської Америки), потрібно підтвердити повну вакцинацію або одужання від Covid-19. В іншому випадку, треба зробити тест на Covid-19 відразу після прибуття до Данії (в аеропорту) та самоізолюватися на 10 днів.