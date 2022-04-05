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Без трюфелів, ювелірки і парфумів: Австралія забороняє поставки до Росії предметів розкоші

5 квітня, 2022 вiвторок
06:37
Економіка трюфель

Австралія зупинить поставки товарів класу люкс до Росії

Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

"Уряд Австралії заборонить експорт в Росії предметів розкоші, включаючи вино, дороговартісну косметику, запчастини для розкішних автомобілей. Ці санкції націлені на президента Путіна та його багатих помічників, щоб обмежити доступ російської еліти до таких товарів", – йдеться у повідомленні.

Пейн додала, що в ЄС, США та Японії вже діють такі заборони, а найближчим часом забанить поставни товарів сегменту "люкс" і Великобританія.

"Уряд Австралії підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також народу України", – йдеться у повідомленні.

За даними 9news.com, під заборону, зокрема, потраплять  шкіряні вироби, такі як сумки, хутра, а також – килими, лобстери, трюфелі, парфуми, ювелірні вироби та розкішний одяг вартістю понад $500 за один предмет.

Нагадаємо, Австралія відправила бронетранспортери Bushmaster в Україну на прохання Зеленського.
 

експорт
Австралія
розкіш
війна з Росією
ембарго Росії
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