Без знищення армії РФ не можна говорити про її поразку, - полковник СБУ Костенко
Основне завдання для Сил оборони України зараз - звільнення всіх українських територій та знищення російської армії
Про це полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко сказав у ефірі Еспресо.
"Росія розуміє, що все вирішить бій. Я думаю, що в першу чергу вони себе готують не до життя після поразки, а до життя під час цієї війни та ізоляції Росії від усього цивілізованого світу. Говорити про поразку ще рано. Ми зробимо все для цього, але в Росії ще не знищена армія - є понад 500 тис. людей на нашій території, багато тисяч техніки" - зазначив він.
Костенко додав, що оборонно-промисловий комплекс у РФ ще працює.
"Потрібно знищити російські угруповання - не просто звільнити території, а створити умови саме для знищення. Щоб можна було говорити, що РФ програла. Поки у РФ буде армія - вона не програє у військовому плані. Основне завдання зараз - звільнення територій та знищення їх армії. Тоді можна говорити про поразку Росії", - підсумував полковник СБУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе