Про це полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко сказав у ефірі Еспресо.

"Росія розуміє, що все вирішить бій. Я думаю, що в першу чергу вони себе готують не до життя після поразки, а до життя під час цієї війни та ізоляції Росії від усього цивілізованого світу. Говорити про поразку ще рано. Ми зробимо все для цього, але в Росії ще не знищена армія - є понад 500 тис. людей на нашій території, багато тисяч техніки" - зазначив він.

Костенко додав, що оборонно-промисловий комплекс у РФ ще працює.

"Потрібно знищити російські угруповання - не просто звільнити території, а створити умови саме для знищення. Щоб можна було говорити, що РФ програла. Поки у РФ буде армія - вона не програє у військовому плані. Основне завдання зараз - звільнення територій та знищення їх армії. Тоді можна говорити про поразку Росії", - підсумував полковник СБУ.