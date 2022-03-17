Безпечних місць на Луганщині більше немає: окупанти обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Фейсбук.



"Російські звірі знову напали на дітей. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці", – написав він.



Голова Луганської ОВА додав, що матері і діти переховувалися в притулку. "Але росія наздогнала їх і там", – додав він.



"Безпечних місць на Луганщині більше немає!" – зауважив Гайдай.



Нагадаємо, протягом 13 березня на Луганщині російські окупанти обстрілювали житлові квартали й об’єкти інфраструктури Сєвєродонецька.