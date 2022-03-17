Безпечних місць на Луганщині більше немає: окупанти обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку
Росіяни обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку. Зараз мешканці та працівники закладу перебувають в іншому місці
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Фейсбук.
"Російські звірі знову напали на дітей. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці", – написав він.
Голова Луганської ОВА додав, що матері і діти переховувалися в притулку. "Але росія наздогнала їх і там", – додав він.
"Безпечних місць на Луганщині більше немає!" – зауважив Гайдай.
- Нагадаємо, протягом 13 березня на Луганщині російські окупанти обстрілювали житлові квартали й об’єкти інфраструктури Сєвєродонецька.
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