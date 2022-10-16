Безпосередніх ударів ЗСУ по території РФ поки не буде, - генерал Маломуж

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломуж.

"Ми безпосередньо не завдаємо ударів, але ми не можемо заперечувати випадкові вибухи чи ситуації. Є спротив серед росіян, є спротив наших прихильників там, можна додати діяльність спецслужб. Поки, на мою думку, безпосередніх ударів по території України не буде. В перспективі, якщо будуть завдавати масованих ударів з території Білорусі або Росії відповідно буде зворотня дія. Особливо, коли буде високоточна зброя, яка знецінить всі зусилля росіян", - вважає він.