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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Безпосередня загроза для Києва ліквідована, ЗСУ ведуть бої в передмісті Херсона, росіяни зосередили основні зусилля на Ізюмському напрямі, - Залужний
Оновлено

Безпосередня загроза для Києва ліквідована, ЗСУ ведуть бої в передмісті Херсона, росіяни зосередили основні зусилля на Ізюмському напрямі, - Залужний

18 квітня, 2022 понедiлок
20:18
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що безпосередня загроза для Києва ліквідована, але залишається небезпека ракетно-бомбових ударів по всій країні

Про це він написав у Telegram.

"Добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню Російської Федерації. Сили оборони дали гідну відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках. Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав жителів регіонів бути обережними, оскільки росіяни залишили міни, пастки та розтяжки, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, і попросив бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети.

"Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів", - написав він.

Він також попросив українців дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану.

"Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником.", - підсумував Залужний.

Він додав, що ситуація на південному напрямку контрольована.

"Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів", - написав головнокомандувач.

Залужний зазначив, що сили оборони забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону.

"Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування ЗСУ вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля “Саратов” у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря", - повідомив він.

Головнокомандувач додав, що РФ здійснила перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському.

"Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський “визволитель” гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.  Попри переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат", - підсумував Залужний.
 

Луганська область
Донецька область
Херсон
Київ
бомби
Ізюм
ракетні удари
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