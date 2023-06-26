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"Бикуєш на підлітка, а потім пишеш "поважаю її думку": як реагують українці на дії Лободи щодо активістки на концерті

26 червня, 2023 понедiлок
22:23
Суспільство На фото: Харківʼянка на виступі Лободи з плакатом "Харків проти Лободи"

Поведінка співачки Світлани Лободи під час вуличного концерту 25 червня в Харкові щодо 16-річної активістки Дарини Вдовенко, яка влаштувала пікет із плакатом "Харків без Лободи", обурила багатьох українців

Співачка привселюдно принижувала протестувальницю, питаючи її в мікрофон: "Хто тобі дав гроші?". Частину фраз вона сказала особисто Дарині без мікрофона. Дівчина продовжувала стояти мовчки. Крім того, вона торкалася активістки без дозволу дівчини.

Пізніше співачка в соцмережах заявила, що нібито пишається протестувальницею.

"Дівчинка, яка простояла увесь час з плакатом "Харків без Лободи", я пишаюсь тобою. Ти маєш право на свою думку, і я поважаю це. Бо теж добре знаю що таке іти проти течії", - написала Лобода.

Проте Дарина Вдовенко не повірила у щирість Лободи.

"Не було видно, що вона мною пишається, з розмови про гроші й за фамільярністю. Цього не було видно. Я маю право на свою думку, це правда. Але я не бачила, щоб вона це поважала. Не дуже вірю. Я бачила її вчинки та чула її слова в той момент. Якось так собі віриться. Вчинки зворотне показують", - заявила Дарина.

Вона поділилась, що ще казала артистка без мікрофона.

"І ще вона сказала якусь таку річ, там було щось про зазомбованість. Мені огидно стало. І посміялася з цього. Ну хто б міг подумати, що Лобода таке скаже. Люди, які стояли у перших рядах, звісно ж були за неї. Мене не підтримували. Казали, може я в інший кінець саду піду. Я на них не звертала уваги", - додала Дарина.

На думку активістки, концерт виглядав як спроба відбілитись за виступи в Росії, тому вона влаштувала протест.є

Користувачі соцмереж і відомі українські особистості стали на бік юної активістки, засудивши дії співачки

Співачка Саша Кольцова з гурту Крихітка розкритикувала Лободу в блозі на Facebook.

"Говорити "Хто тобі заплатив дєвочка" — це не розуміти, що відбулося з країною і слухачем за ці роки. Це більше не війна трьох-чотирьох співачок та їхніх інвесторів, які не могли поділити ринок прим. Це не політичне замовлення. Це суспільний запит. Коли ти бикуєш на підлітка з плакатом, а потім пишеш про "поважаю її думку", це видно. Це дуже видно. Ми більш вразливі, чутливі і уважні тепер, молодь збіса awaken і розмахує канселятором, не треба так. Мимрити і відкупатись — це не позиція і не розкаяння. Медійна вага, краса, впливовість, масштаб та успіх не вибачають моральну глухоту і готовність "відкотитись назад", коли "вся ета сітуація закончітся". Неможливо "бути поза політикою", тому що неможливо бути поза суспільством, для якого ти працюєш. Тому що ти не можеш "нести щастя радість і позитив", якщо ти не бачиш зла і не вибачився за те, що закривав на нього очі з вигодою для себе. Ну і варто зазначити, що і в політиці, і в бізнесі, в будь-якій галузі - освіті, закупках повно людей, чия негучна хамелеонська позиція "бути з тими, з ким зараз вигідно", - написала Кольцова.

Станом на вечір 26 червня допис Кольцової уподобали понад 1,2 тис. користувачів, поширивши його понад 70 разів і залишивши десятки коментарів.

"Істота, яка декларує, що вона змінилась і при тому поводить себе себе як бичка з велетенською короною - бреше. І собі, коли вірить, що піпл схаває, я оточуючим, придурюючись, що розуміє їх проблеми", - прокоментувала допис Кольцової користувачка Nataliya Lipska.

"Репутація річ невблаганна. Ніколи її не слухала і не буду. Навіть якби заплатили. У таких "артистів" не має бути кар'єрного майбутнього в нашій державі. І це державою має бути врегульовано", - прокоментувала користувачка Лилия Лазарь.

"Не може бути пробачення без покаяння. А покаяння, це по-перше визнання власної особистої вини, та потім щире виправлення завданої шкоди. Це дуже проста формула. Але її ознак у поведінці цієї співачки немає", - написав користувач Евгений Талаур.

"Свєта ще сама все своє подальше нікчемне життя буде відповідати на запитання: "Кто тєбє заплатіл, дєвачька?" - прокоментував користувач Ігор Нелін.

Видання НВ оприлюднило добірку коментарів обурених користувачів.

"Дивитись бридко, як ця с**а тягне до дівчини, лізе донеї чи не в обличчя й цькує на неї натовп", - написала користувачка Майя.

"Лобода поводить себе як справжня русня. Бидлувата хамовита нагла бичка", - написав користувач паранїд андроїд.

"Вона просто огидна реально. Сумно, що вона думає тільки про гроші. Дівчинка молодець, стійкість - це прекрасно", - написала ще одна коментаторка.

Також небайдужі українці критикували слухачів Лободи.

"Що за проблеми з пам'яттю в стада позаду Свєтачкі? Невже ці люди не мають самоповаги?" - написав користувач.

Активіст і волонтер Сергій Стерненко назвав Лободу "мразотою, яка роками брала рублі" і додав, що співачка "так нічого і не зрозуміла" і "явно не усвідомлює, у якій вона країні", наголосивши, що її спроби відбілити свою репутацію не переконають українців.

"Лобода так нічого і не зрозуміла. Вона публічно принижує дівчину, яка прийшла з плакатом і питає: "Хто тобі дав гроші?". І пхає до неї свої руки. Мразота, яка роками брала рублі, явно не усвідомлює, у якій вона країні. І скільки б вона не вкидувала у своє відбілення, їй це не допоможе. А дівчина молодець, що висловила свою позицію", - написав Стерненко.

Рух ЧЕСНО відреагував на скандал у Twitter, нагадавши, що мати співачки і 2017 році брала участь у російській телепередачі "Пусть говорят", а у подальшому була депутаткою Ірпінської ради.

"Мама Світлани Лободи Наталя, депутатка Ірпінської ради від "Нових облич", у 2017 році привезла тортик на передачу "Пусть говорят" у Москву. Нагадаємо, що кампанія, щоб позбавити її мандату була дуже тривалою, але зрештою вийшло", - йдеться у дописі.

Юрист ГО "Харківський антикорупційний центр" Володимир Рисенко у Facebook закликав створювати в Україні інститут репутації та не запрошувати Лободу на концерти в українські міста.

"Кейс Лободи, це насамперед про дві речі - гроші і репутацію. У світі і голові Лободи все крутиться навколо грошей, точніше бабок. Нічого іншого в її голові не існує. Цінності і Свобода - для неї вигадані речі для "лохів". Була б така можливість, а скоріше необхідність піару на російському телебаченні, вона б і на Майдані могла запросто спитати: "Хто тобі дав гроші?". І в тій голові нічого не змінилось. І друге. Так, в Україні відсутній інститут репутації. Але давайте нарешті його створювати. Тобі подобалось заробляти в Росії, ну то і заробляй там далі. Тобі "безразлично в какой стране жить"? Ну ок, то і Україні на тебе начхати. І останнє. Не тягніть цю Лободу ні в Харків, ні в Дніпро, ні будь-яке місто в Україні. Бо це і про репутацію тих, хто це робить", - написав Рисенко.

Керівник ГО "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков у Facebook припустив, що Лобода використовуватиме волонтерську діяльність заради повернення до українського медіапростору та назвав її продажною "пєвічкою ротом".

"Щодо Лободи, все куди складніше, аніж ви думаєте. Вікно можливостей для продажних пєвічєк ротом відкривається. Інститут репутації в Україні, на жаль, відсутній. Вона зараз буде давати дуже багато грошей різним підрозділам, аби повернутися до нашого інформаційного простору", - написав Поздняков.

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