Білл Гейтс попередив про загрозу нової пандемії
Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що у найближчі 20 років людство може зіштовхнутися з новою пандемією
Про це повідомляє El Diario.
За словами Гейтса, нова пандемія може розвинутись із вірусів, які людство вже знає, але існує й імовірність, що її може спричинити і штучно створений вірус.
"Це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його та навмисно поширив. Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його у різних місцях одночасно", - розповів Гейтс.
Він додав, що новий вірус може вийти зі світу природи через вторгнення людства в нові екосистеми.
"От чому я підрахував, що існує 50-відсоткова ймовірність того, що в наступні 20 років у нас буде пандемія природного походження як наслідок зміни клімату", - пояснив Гейтс.
Водночас він зазначив, що не вважає, що спалах мавпячої віспи у Європі призведе до нової пандемії.
"Те, що це пов'язано з віспою, трохи лякає, але я не думаю, що це буде така велика пандемія. Але чудово, що ми пильні. Якби не пандемія коронавірусу, мавпячої віспи навіть не було б у новинах",— переконаний Гейтс.
- У січні 2022 року Білл Гейтс попередив, що наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою, ніж у випадку з коронавірусом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе