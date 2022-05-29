Білл Гейтс попередив про загрозу нової пандемії

Про це повідомляє El Diario.

За словами Гейтса, нова пандемія може розвинутись із вірусів, які людство вже знає, але існує й імовірність, що її може спричинити і штучно створений вірус.

"Це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його та навмисно поширив. Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його у різних місцях одночасно", - розповів Гейтс.

Він додав, що новий вірус може вийти зі світу природи через вторгнення людства в нові екосистеми.

"От чому я підрахував, що існує 50-відсоткова ймовірність того, що в наступні 20 років у нас буде пандемія природного походження як наслідок зміни клімату", - пояснив Гейтс.

Водночас він зазначив, що не вважає, що спалах мавпячої віспи у Європі призведе до нової пандемії.

"Те, що це пов'язано з віспою, трохи лякає, але я не думаю, що це буде така велика пандемія. Але чудово, що ми пильні. Якби не пандемія коронавірусу, мавпячої віспи навіть не було б у новинах",— переконаний Гейтс.

У січні 2022 року Білл Гейтс попередив, що наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою, ніж у випадку з коронавірусом.

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