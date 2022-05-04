Білорусь перевіряє сили оперативного реагування на можливі кризові ситуації

Про це з посиланням на пресслужбу міноборони Білорусі повідомило агенство БЕЛТА.



Збройні сили країни почали раптову перевірку військових частин і підрозділів стосовно бойової готовності, маршу і виконання учбово-бойових задач. Вона має оцінити здатність особистоно складу до оперативного рагування на потенційні кризові ситуації.



"Військові частини і підрозділи будуть діяти на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється", – йдеться у повідомленні.



При цьому військові будуть поступово нарощувати склад сил, які долучені до такої перевірки.

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