Білорусь перевіряє сили оперативного реагування на можливі кризові ситуації
Білоруська армія раптово почала перевірку готовності особистого складу до оперативного реагування на можливі кризи
Про це з посиланням на пресслужбу міноборони Білорусі повідомило агенство БЕЛТА.
Збройні сили країни почали раптову перевірку військових частин і підрозділів стосовно бойової готовності, маршу і виконання учбово-бойових задач. Вона має оцінити здатність особистоно складу до оперативного рагування на потенційні кризові ситуації.
"Військові частини і підрозділи будуть діяти на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється", – йдеться у повідомленні.
При цьому військові будуть поступово нарощувати склад сил, які долучені до такої перевірки.
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