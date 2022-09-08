Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

Навчання відбуваються на Брестському полігоні та на ділянках Мінської та Вітебської областей.

Метою заходу оголошено навчання керівництва збройних сил та інших формувань Білорусі безперервному управлінню силами та засобами під час виконання завдань. Навчання покликані відпрацювати:

бойові дії зі звільнення території, контрольованої противником;

відновлення контролю за державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань;

авіаційну підтримку військ;

силові заходи воєнного стану, боротьбу з диверсійними та іншими формуваннями противника.

Раніше, 3 вересня, Білорусь підтягнула до кордонів з Україною реактивні системи "Град" і системи протиповітряної оборони С-300.