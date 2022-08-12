Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Перевірка відбулась вчора, 11 серпня.

"На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. За наявною інформацією, 11 серпня поточного року було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил Білорусі до застосування", - пише Генштаб ЗСУ.

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