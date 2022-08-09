Білорусь заявила про початок навчань ВПС і ППО зі стрільбами
Пресслужба міністерства оборони Республіки Білорусь повідомила про початок оперативно-тактичного навчання з бойовими стрільбами
Про це йдеться на офіційному каналі білоруського міноборони.
Там зазначається, що з 9 по 25 серпня 2022 року під керівництвом заступника командувача військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони РБ пройде оперативно-тактичне навчання з пологами військ ВПС та військ ППО з бойовою стрільбою.
Навчання проводитиметься на території Білорусі та 185-го центру бойової підготовки повітряно-космічних сил РФ.
До навчань планують залучити особовий склад та озброєння, військову та спеціальну техніку військ ППО та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь".
Як стверджує міноборони РБ, метою навчання є "підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням".
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