Про це йдеться на офіційному каналі білоруського міноборони.

Там зазначається, що з 9 по 25 серпня 2022 року під керівництвом заступника командувача військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони РБ пройде оперативно-тактичне навчання з пологами військ ВПС та військ ППО з бойовою стрільбою.

Навчання проводитиметься на території Білорусі та 185-го центру бойової підготовки повітряно-космічних сил РФ.

До навчань планують залучити особовий склад та озброєння, військову та спеціальну техніку військ ППО та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь".

Як стверджує міноборони РБ, метою навчання є "підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням".