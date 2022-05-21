"Білоруське визвольне військо". Три білоруські батальйони об'єдналися в окремий полк ЗСУ

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні, 21 травня 2022 року, зверненні від прес-служби новоутвореного полку.

"Враховуючи масштаби завдань, які стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу створення національної військової частини. Оголошується створення Білоруського полку імені К.Калиновського, до складу якого увійдуть батальйон "Литвин" та батальйон "Волат". Перемога буде за нами!", - кажуть білоруські добровольці.

Як наголошується у зверненні, "Білоруське визвольне військо - це чинник, який буде мати вплив на історичні зміни на нашій Батьківщині".

Довідка

Першим військовим добровольчим формуванням білорусів, що воювало за Україну з 2014 року, була Окрема тактична група (ОТГ) "Білорусь".

Після 24 лютого 2022 року кількість білорусів, бажаючих долучитися до захисту України, стала різко зростати. Тим більше, що не виключався наступ на Україну армії Олександра Лукашенка.

Білоруських добровольців приймають на службу до ЗСУ. Їх підтримують білоруські опозиційні сили.

Білоруси, зокрема, приймали активну участь у битві за Київ. Наразі виконують бойові завдання на Сході та Півдні.

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