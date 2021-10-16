"Білоруський Сноуден" утік до Франції, де проситиме притулку

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Молодий білорус, який сам пройшов через тортури в ФСБ, прес-хати і переповнені камери СІЗО, який пропрацював без оплати 5 років в найвідомішій російській катівні ОТБ-1 Саратова, який передав секретний відеоархів ФСВП / ФСБ у правозахисний проєкт Gulagu.net, що ризикнув життям щоб врятувати інших і зупинити страшні тортури, тепер в Європі, на землі, де поважають права людини і демократію. Це історичний день і для самого Сергія, і для всієї нашої команди, і ще для мільйонів", - йдеться у новини на Gulagu.net.



Правозахисники проситимуть владу Франції якнайшвидше надати Сергієві, прізвище якого з міркувань безпеки не називається, політичний притулок.



Сам Сергій вже звернувся до поліції аеропорту за допомогою. Таким чином почалася первинна процедура для прохачів політичного притулку.





Як наголошує білоруський опозиційний портал Хартыя'97, після публікації відео від Сергія у медіа керівництво ФСВП (рос. ФСИН) звільнило начальника регіонального управління відомства Олексія Федотова. Його позбавили посади "за серйозні прорахунки в оперативно-службовій діяльності".



Посад позбулися також начальник туберкульозної лікарні відомства № 1 в Саратові Павло Гаценко, заступник Гаценко з безпеки Сергій Салов, начальник оперативного відділу Антон Бочков і начальник відділу безпеки Сергій Мальцев.



За матеріалами відео в Саратовській області порушили чотири кримінальні справи.





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