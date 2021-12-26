Білоруський священик про Лукашенка: "Сатана не може покаятися"

Інтерв'ю з ним оприлюднив заборонений режимом телеканал Belsat, розповідає Еспресо.TV.



На його думку, Лукашенко ще може покаятися, але "покаяння - це дар Божий", водночас наголосив Борок.



"Знаєте, кожна людина – лише людина. Я не кажу, що потрібно демонізувати людську особистість. Жодна людина, як би огидно вона себе поводила, не може у своєму злі прирівнюватися до рівня Сатани. То чи може він покаятися? Теоретично - так. Хай кається. Але тут немає такого, що якщо покається цей - буде йому таке епітимія, а якщо той - така. Так воно не буває. Покаяння - це, перш за все, дар Божий, а не лише вільна воля людини", - пояснив В'ячеслав Борок.



Каятися не може, зазначив священослужитель, лише Сатана.



"Люцифер, янгол світла - чи може він покаятися? Ні, Сатана не може покаятися", - додав він.



При цьому режим Лукашенка Борок назвав "владою Сатани".



"Влада Сатани у Білорусі сьогодні є очевидною. Влада темряви та зла", - сказав пастор.



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Вирішення ситуації у Білорусі, продовжив священик, залежить від Божої помочі та від можливості діалогу. Одначе, говорити з "владою Сатани", вважає В'ячеслав Борок слід "мовою сили".



"Якщо ми кажемо про можливість діалогу - у цьому немає нічого поганого. Але треба розуміти, що діалог можливий лише тоді, коли ми не відходимо від правди.



Ми повинні розуміти, що, розмовляючи з режимом, ми повинні використовувати їхню мову - мову сили",- пояснив свою точку зору священик.



Окрім того, він закликав журналістів продовжувати висвітлювати події у Білорусі, адже режим Лукашенко й надалі прагне тримати країну в стані інформаційної ізоляції.



"Якби Христос народився сьогодні в Білорусі, ми про це не дізналися б, тому що він народився б за ґратами. На политій хлоркою бетонній підлозі", - сказав В'ячеслав Борок.





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