Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 2022

Про це у Twitter повідомив радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської Франак Вячорка.



"Норвезькі парламентарі Олауг Боллестад (лідерка Християнсько-демократичної партії Норвегії) та Хорек Елвенес (депутат Консервативної партії) номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022", - написав Вячорка.



Він додав, що це є визнанням для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.



Нагадаємо, у 2021 році Тихановську також номінували на Нобелівську премію миру.

10 грудня 2021 року в Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру, яку отримали російський журналіст Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.