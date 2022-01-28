Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 2022
Норвезькі парламентарі висунули білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську на здобуття Нобелівської премії миру за 2022 рік
Про це у Twitter повідомив радник із закордонних справ офісу Світлани Тихановської Франак Вячорка.
"Норвезькі парламентарі Олауг Боллестад (лідерка Християнсько-демократичної партії Норвегії) та Хорек Елвенес (депутат Консервативної партії) номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022", - написав Вячорка.
Він додав, що це є визнанням для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.
- Нагадаємо, у 2021 році Тихановську також номінували на Нобелівську премію миру.
- 10 грудня 2021 року в Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру, яку отримали російський журналіст Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.
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