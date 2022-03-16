Більше 2,5 млн українців подали заявку на допомогу в 6500 грн - Мінцифри

Про це розповів в ефрі телеканалу "Рада" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"На сьогодні вже 2,7 млн українців подали заявку на виплату 6500 грн. Всі отримають ці гроші", – сказав він.



Він додав, що Міністерство економіки працює надновими подібними програмами.



Федоров пояснив, що кошти будуть надходити на віртуальну картку "єПідтримка", але їх можна буде переказати на іншу картку і таким чином потім зняти готівку або розрахуватися нею.



"З цими коштами дозволені будь-які операції", – наголосив Михайло Федоров.



Нагадаємо, жителі областей України, де тривають активні бойові дії, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 6500 грн у межах програми "єПідтримка". Така опція доступна з 8 березня.