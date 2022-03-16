Більше 2,5 млн українців подали заявку на допомогу в 6500 грн - Мінцифри
Заявку на допомогу 6500 грн в рамках "єПідтримки" подали 2,7 млн українців із регіонів, де ведуться бойові дії
Про це розповів в ефрі телеканалу "Рада" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"На сьогодні вже 2,7 млн українців подали заявку на виплату 6500 грн. Всі отримають ці гроші", – сказав він.
Він додав, що Міністерство економіки працює надновими подібними програмами.
Федоров пояснив, що кошти будуть надходити на віртуальну картку "єПідтримка", але їх можна буде переказати на іншу картку і таким чином потім зняти готівку або розрахуватися нею.
"З цими коштами дозволені будь-які операції", – наголосив Михайло Федоров.
Нагадаємо, жителі областей України, де тривають активні бойові дії, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 6500 грн у межах програми "єПідтримка". Така опція доступна з 8 березня.
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