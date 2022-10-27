У Нью-Йорку цьому питанню було присвячено засідання Радбезу, скликане в середу на запит Росії, повідомляє Укрінформ.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр заявив: "Факти очевидні: Іран надав безпілотники Росії, яка використовує їх у своїй агресивній війні та в невибіркових бомбардуваннях цивільних об'єктів. Ці факти, що можуть бути визнані воєнними злочинами, твердо задокументовані".

Він наголосив, що постачання Іраном зброї заборонене резолюцією РБ ООН 2231 від 20 липня 2015 року. Пункт 4 цього документа вимагає попереднього схвалення Радбезом таких поставок.

Франція вимагає, щоб Іран негайно припинив будь-яку підтримку агресивної війни, розв'язаної Росією проти України, наголосив де Рів'єр. Він також закликав секретаріат ООН провести відповідне розслідування, аби генсек включив отримані дані до звіту щодо виконання резолюції 2231.

За словами постпреда, раніше, на закритій зустрічі членів Радбезу представник РФ заявив, що Москва використовує власні безпілотники. "Відтак важко зрозуміти, чому Росія не хоче, аби ми разом з експертами оглянули уламки (дронів – ред.)".

Саме Росія не поважає статтю 100 Статуту ООН та незалежність секретаріату. "Ба більше, саме Росія вдається до шантажу, погрожуючи розірвати відносини з ООН, якщо секретаріат не підкорятиметься її волі", - зауважив дипломат.

На думку заступника постпреда Великої Британії при ООН Джеймса Каріукі, виносячи це питання на розгляд Радбезу, РФ намагається відвернути увагу від своїх злочинів на території України. "Росію та Іран, які порушили резолюцію 2231, схопили на гарячому, і тепер Москва вигадує аргументи, бо не може пояснити своїх діянь", - сказав він.

З-поміж членів Ради Безпеки ідею проведення розслідування під егідою ООН підтримали також США, Албанія, Ірландія, Норвегія, Гана, Мексика, ОАЕ, Кенія (тобто щонайменше 10 із 15 членів).

Відзначимо, 14 жовтня постпред України при ООН Сергій Кислиця надіслав лист до генерального секретаря Антоніу Гутерреша та членів Ради безпеки ООН, у якому виклав прохання української сторони скерувати в нашу країну експертів для інспекції використання дронів.

У листі Кислиця зазначив, що згідно з оприлюдненою інформацією, "безпілотні літальні апарати серії Mohajer і Shahed були передані з Ірану в Росію" наприкінці серпня, й "Україна оцінює, що це, ймовірно, є частиною планів Ірану щодо експорту сотень БПЛА в Росію".

За словами дипломата, обидві моделі безпілотників підпадають під заборонену зброю, оскільки мають дальність польоту, що дорівнює або перевищує 300 кілометрів. Крім того, БПЛА серії Mohajer виробляються компанією Qods Aviation, яку внесено до чорного списку санкцій ООН, її активи підлягають замороженню всіма країнами.

Нагадаємо, Сполучені Штати звинуватили Росію у спробах залякування ООН та уникнення відповідальності разом з Іраном за порушення резолюції 2231 Радбезу через застосування іранських дронів для ударів по цивільних об’єктах в Україні.

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