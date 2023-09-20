Біля берегів Румунії стався вибух на судні: екіпаж заявив, що натрапили на міну
У Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати
Про це інформує CNN з посиланням на заяву румунської влади.
За попередньою інформацією, вибух стався в машинному відділенні судна.
Зазначається, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того судна Seama були евакуйовані та доставлені для отримання медичної допомоги в порту Суліна біля кордону з Україною.
Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну. Водночас румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху.
- Під час обстрілу українського дунайського порту Рені в Одеській області, який росіяни здійснили 24 липня, зазнало пошкоджень румунське судно.
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