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Біля берегів Румунії стався вибух на судні: екіпаж заявив, що натрапили на міну

20 вересня, 2023 середа
11:11
Світ Seama

У Чорному морі на відстані близько 40 км від берега Румунії стався вибух на вантажному судні Seama, ймовірно, через зіткнення з міною. Екіпаж вдалося врятувати

Про це інформує CNN з посиланням на заяву румунської влади.

За попередньою інформацією, вибух стався в машинному відділенні судна.

Зазначається, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того судна Seama були евакуйовані та доставлені для отримання медичної допомоги в порту Суліна біля кордону з Україною.

Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну. Водночас румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху.

  • Під час обстрілу українського дунайського порту Рені в Одеській області, який росіяни здійснили 24 липня, зазнало пошкоджень румунське судно.

Румунія
корабель
Чорне море
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