Біля берегів Румунії стався вибух на судні: екіпаж заявив, що натрапили на міну

Про це інформує CNN з посиланням на заяву румунської влади.

За попередньою інформацією, вибух стався в машинному відділенні судна.

Зазначається, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того судна Seama були евакуйовані та доставлені для отримання медичної допомоги в порту Суліна біля кордону з Україною.

Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну. Водночас румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху.