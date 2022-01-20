Біля берегів Таїті виявили 3-кілометровий "недоторканий" кораловий риф

Про це повідомляє CNN.



Морські дослідники знайшли гігантський кораловий риф на глибині 30 метрів.



Як повідомляє Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка очолювала місію, це один із найбільших рифів, знайдених на такій глибині.



За словами доктора Джуліана Барбʼєра з ЮНЕСКО, таких екосистем, ймовірно, набагато більше, "але ми про них просто не знаємо".



Риф виявили у листопаді 2021 року під час експедиції водолазів на глибину "сутінкової зони" океану: там світла ще достатньо для підтримки життя, а нижче цієї зони океан перетворюється на темну безодню. Попри велику глибину знайдений риф все ще отримує достатньо сонячного світла для зростання та розмноження коралів. Деякі дайвери навіть спостерігали нерест коралів.



Вчені підкреслили, що бездоганний стан їхньої знахідки - без жодних доказів того, що він постраждав від кліматичної кризи - свідчить про необхідність термінових заходів для захисту здорових рифів океану, що залишилися.



Потепління океанів і закислення, викликані кліматичною кризою, призводять до вибілювання коралів. Минулого року вчені виявили, що кількість коралів у світі скоротилася вдвічі з 1950 року через зміну клімату, надмірний вилов риби та забруднення.Науковці прогнозують, що протягом наступних 20 років зникне від 70% до 90% всіх живих коралів