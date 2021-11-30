Біля грецького острова Ікарія стався підводний землетрус
Біля одного з островів Греції Ікарія стався землетрус магнітудою 5,1
Про це повідомляє Ekathimerini.
Афінський геодинамічний інститут поінформував, що епіцентр землетрусу був за 20 кілометрів на північний захід від Ікарії на глибині 17,5 кілометра.
Він стався о 6-й ранку за місцевим часом.
Поштовхи відчувалися на Самосі, Хіосі та інших островах у цьому районі.
Через 10 хвилин після цього землетрусу стався ще один менш потужний магнітудою 4,1.
Інформації про постраждалих або руйнування поки що не надходило.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.04
- Актуальне
- Важливе