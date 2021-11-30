Біля грецького острова Ікарія стався підводний землетрус

Про це повідомляє Ekathimerini.



Афінський геодинамічний інститут поінформував, що епіцентр землетрусу був за 20 кілометрів на північний захід від Ікарії на глибині 17,5 кілометра.



Він стався о 6-й ранку за місцевим часом.



Поштовхи відчувалися на Самосі, Хіосі та інших островах у цьому районі.



Через 10 хвилин після цього землетрусу стався ще один менш потужний магнітудою 4,1.



Інформації про постраждалих або руйнування поки що не надходило.



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