Біля окупованого Севастополя зафіксували задимлення на російському кораблі

Про це H I Sutton написав на своїй сторінці у twitter.

Російський військовий корабель поблизу тимчасово окупованого Севастополя у четвер, 4 серпня, почав випускати димові приманки. Відтак було чутно кілька вибухів і над кораблем здійнявся чорний дим.

Експерт припустив, що судно могли підбити українські ракети, проте наразі підтвердження чи спростування цієї інформації в офіційних джерелах немає.

H I Sutton також висловив припущення, що задимлення сталося на патрульному кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков". Судна такого типу можуть мати на озброєнні вісім крилатих ракет "Калібр".

Інші користувачі також опублікували у твіттері фото й відео "дивних дій" згаданого судна.

Як зазначив користувач з акаунтом Сух, сьогодні вранці той самий патрульний корабель прибув у Севастопольський порт.

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