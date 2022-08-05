Біля окупованого Севастополя зафіксували задимлення на російському кораблі
Задимлення на російському кораблі в морі неподалік Севастополя зафіксував військово-морський експерт H I Sutton із проєкту OSINT
Про це H I Sutton написав на своїй сторінці у twitter.
Російський військовий корабель поблизу тимчасово окупованого Севастополя у четвер, 4 серпня, почав випускати димові приманки. Відтак було чутно кілька вибухів і над кораблем здійнявся чорний дим.
Експерт припустив, що судно могли підбити українські ракети, проте наразі підтвердження чи спростування цієї інформації в офіційних джерелах немає.
H I Sutton також висловив припущення, що задимлення сталося на патрульному кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков". Судна такого типу можуть мати на озброєнні вісім крилатих ракет "Калібр".
Інші користувачі також опублікували у твіттері фото й відео "дивних дій" згаданого судна.
Як зазначив користувач з акаунтом Сух, сьогодні вранці той самий патрульний корабель прибув у Севастопольський порт.
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