Біля Помпеїв в Італії знайшли кімнату, де могли жити раби

Про це повідомляє Міністерство культури Італії.

Зазначається, що кімнату знайшли за 600 м на північ від стін Помпеї. Там знаходились два ліжка, матрац, дві невеликі шафи та ряд урн та керамічних контейнерів, у яких знайшли останки двох мишей та щура.

Фото: Міністерство культури Італії

"Ці деталі ще раз наголошують, у яких неблагополучних та антисанітарних умовах жили на той час нижчі верстви суспільства", - йдеться у повідомленні.

Водночас у кімнаті не було слідів решітки, замків чи ланцюгів.

Довідка.

Помпеї - давньоримське місто, руїни якого знаходяться в межах сучасної комуни Помпеї в регіоні Кампанія в Італії, неподалік від Неаполя. Помпеї загинули внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року або за уточненими даними 24 жовтня 79 р., яке поховало місто під тоннами пилу. На розкопаній частині Помпеїв облаштовано музей просто неба.