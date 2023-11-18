Біля села Кринки на лівобережжі Херсонщини дезертували 20 окупантів, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертували близько 20 російських терористів зі 144 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Окупанти самовільно залишили бойові позиції.

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення України, привласнюють зерновий врожай мирних громадян. Так у місті Бердянськ Запорізької області так звана російська окупаційна влада намагається баржами вивезти викрадену пшеницю до своїх портів", - розповіли у Генштабі.

Ситуація на фронті та обстріли території України

РФ завдала 5 ракетних та 58 авіаударів, здійснила 33 обстріли з РСЗВ позицій наших військ та населених пунктів. У ніч на 18 листопада ворог завдав авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням "шахедів". ППО знищила 29 з 38 ударних БПЛА.

Загалом, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Степка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них: Клюси, Янжулівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Рожковичі, Чуйківка Сумської області; Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Степка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них: Клюси, Янжулівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Рожковичі, Чуйківка Сумської області; Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області. На Куп’янському напрямку терористи безрезультатно вели штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.

напрямку терористи безрезультатно вели штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку Росія веде штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мали. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Терни Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

напрямку Росія веде штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мали. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Терни Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба, Південне Донецької області.

напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба, Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки. Ворог завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Керамік, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки. Ворог завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Керамік, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області: Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

напрямку ворог за підтримки авіації вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області: Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка. На Шахтарському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Донецької області.

напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них: Лугівське, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Кам’янське, Приморське Запорізької області.

напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них: Лугівське, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Кам’янське, Приморське Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Михайлівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж уієї лінії фронту", - пише Генштаб.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника.