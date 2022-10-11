Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської лаври, повідомляють у СБУ.

Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.

Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Нагадаємо, СБУ на Харківщині ліквідувала 2 групи ПВК Вагнера