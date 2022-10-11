Біля Святогірської лаври на Донеччині СБУ виявила нову катівню окупантів
Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області
Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської лаври, повідомляють у СБУ.
Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.
Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.
Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.
- Нагадаємо, СБУ на Харківщині ліквідувала 2 групи ПВК Вагнера
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.32
Купівля 40.32Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 38.73Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе