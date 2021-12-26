Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус
Поблизу узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,9
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Підземні поштовхи було зафіксовано у неділю, 26 грудня, на глибині 10 км за 55 км від міста Хірара.
Попередження про цунамі не оголошувалося.
- Нагадаємо, у березні 2021 року внаслідок потужного землетрусу в японських префектурах Міягі та Івате постраждали щонайменше вісім людей.
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