Кожен четвертий українець користується криптовалютою: як навчає Financial Freedom Academy. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьбаується"
Партнерський матеріал

Кожен четвертий українець користується криптовалютою: як навчає Financial Freedom Academy. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Юлія Юліна
23 серпня, 2025 субота
12:03
бізнес

Академія FFA завдяки тому, що вона від початку була онлайн-проєктом, під час повномасштабної війни не лише встояла, а й значно виросла

Зміст

Про це в ефірі Еспресо розповів експерт академії FFA з заробітку на криптовалютах без вкладень Володимир Чупа.

Академія фактично стартувала з моменту повномасштабного вторгнення РФ, коли її засновник Олександр Орловський, який до того займався навчанням у сфері криптовалют, вирішив створити повноцінну академію та об’єднати довкола неї велику спільноту. 

"За цей час ми дуже виросли та вийшли за межі України - на Польщу, Туреччину, Іспанію та зараз виходимо на ринок США. Ми даємо знання та результати людям, ми ведемо відкритий дашборд із результатами наших студентів та відповідаємо за якість освіти, яку надаємо", - сказав Володимир Чупа.

"До речі, середній заробіток наших студентів за час навчання складає 2000 доларів. Саме тому люди довіряють та обирають нас і це надихає на розвиток та масштабування", - додав він.

Крім онлайн-навчання, проводяться офлайн-зустрічі, де студенти отримують нагороди, знайомляться одне з одним і наставниками. Найближчі такі заходи відбудуться у вересні в Києві та Варшаві.

Експерт зазначив, що через війну й загальну економічну невизначеність українці стали обережніше ставитися до грошей і більше цікавитися фінансовою грамотністю. Якщо ще у 2020–2021 роках криптовалютою користувалися трохи більш як 12% населення, то зараз цей показник зріс майже до 26%, тобто кожен четвертий українець має справу з криптовалютами. Люди прагнуть спершу навчитися і зрозуміти ринок, перш ніж інвестувати, адже без знань інвестування у віртуальні активи стає надто ризикованим. Саме тому академія дає можливість почати навіть без стартового капіталу. Усі методи заробітку перевіряються викладачами та експертами академії на практиці, а команда постійно стежить за ринком, щоб надавати найактуальнішу інформацію.

За словами Володимира Чупи, запит на фінансову освіту зріс не лише в Україні, а й у Європі та США, адже скрізь люди постають перед труднощами й прагнуть більш раціонального підходу до інвестицій.

"Криптовалюта - це теж професія, яка потребує знань та розуміння ринку, маючи якісні знання, ви 100% то зможете заробляти стабільно", - сказав він.

Експерт наголосив, що після навчання людина може забезпечити собі стабільний дохід на рівні від тисячі до двох тисяч доларів на місяць із подальшою можливістю зростання. Без навчання ж більшість початківців просто втрачають свій депозит.

Окремо Володимир Чупа відзначив соціальну відповідальність академії.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми закриваємо різні запити наших військових як напряму, так і через різні волонтерські організації", - сказав він.

Спільнота нараховує вже понад 30 тис. українців, які долучаються до зборів. Академія допомагає з лікуванням, протезуванням, забезпеченням техніки й зброї.

Цього літа академія також запустила соціально-освітній проєкт для ветеранів "Твоє майбутнє", де військові можуть безоплатно навчатися на флагманському курсі "FFA Crypto".

"Наразі в нас за цією програмою проходять навчання 200 захисників України", - сказав Володимир Чупа.

