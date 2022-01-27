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Бізнес ставить інвестпроекти на паузу через ризики вторгнення РФ, – експерт

27 січня, 2022 четвер
20:21

Бізнес через ризики вторгнення з боку РФ тимчасово відмовився від нових інвестицій та поставив розпочаті інвестиційні проекти на паузу

Про це радник міністра фінансів, засновник аналітичного центру Growford Institute Василь Ломакович розповів під час програми "Еспресо Капітал з Андрієм Яніцьким" в ефірі Еспресо.TV.

"Спостерігаю останнім часом, що суттєві інвестиційні проекти поставлено зараз на паузу. І це стосується не тільки зовнішніх, але й внутрішніх інвесторів. Бізнес у стані очікування, нових інвестицій ніхто не робить", – сказав він.

На думку Ломаковича, економічно до цієї ситуації треба було готуватися раніше.

"Слід було вкладати більше і в оборону, і в розвиток економіки від самої початку російської агресії. Наш бюджет, на жаль, напряму залежить від наших спроможностей", – вказав він.

  • Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про відсутність загроз національній економіці, окрім дезінформаційного тиску, який в свою чергу може дестабілізувати ситуацію.




 
бізнес
Еспресо Капітал з Андрієм Яніцьким
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