Бізнес ставить інвестпроекти на паузу через ризики вторгнення РФ, – експерт

Про це радник міністра фінансів, засновник аналітичного центру Growford Institute Василь Ломакович розповів під час програми "Еспресо Капітал з Андрієм Яніцьким" в ефірі Еспресо.TV.



"Спостерігаю останнім часом, що суттєві інвестиційні проекти поставлено зараз на паузу. І це стосується не тільки зовнішніх, але й внутрішніх інвесторів. Бізнес у стані очікування, нових інвестицій ніхто не робить", – сказав він.



На думку Ломаковича, економічно до цієї ситуації треба було готуватися раніше.



"Слід було вкладати більше і в оборону, і в розвиток економіки від самої початку російської агресії. Наш бюджет, на жаль, напряму залежить від наших спроможностей", – вказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про відсутність загроз національній економіці, окрім дезінформаційного тиску, який в свою чергу може дестабілізувати ситуацію.