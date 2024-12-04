Зіркові коханці та велика родина з Рейнольдсем: особисте життя та ролі Блейк Лайвлі

Особисте життя Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі народилась 25 серпня 1987 року в Тарзані, передмісті Лос-Анджелеса, в родині акторів Елайн та Ерні Лайвлі. Вона є наймолодшою серед п'яти дітей у сім'ї, має двох сестер і двох братів. Не дивно, що і сама Блейк завжди мріяла про багато дітей.

У різні періоди життя вона зустрічалась з коханням свого дитинства Келлі Блацем (2004—2007 роки), завдяки серіалу "Пліткарка" стала не лише популярною акторкою, а й мала романтичні стосунки з Пенном Беджлі, з персонажем якого зустрічалась і її героїня Серена. Стосунки зірок тривали з 2007 до 2010-го.

Протягом пів року у 2011-му Блейк Лайвлі зустрічалась з Леонардо Ді Капріо.

У вересні 2012 року акторка одружилась з Раяном Рейнольдсом. До офіційного весілля вони зустрічались майже рік. Подружжя народило трьох діток: Джеймс Рейнольдс 2014 року народження, Інес Рейнольдс 2016 року народження та Бетті Рейнольдс 2019 року народження. Пара не зупиняється, і 15 вересня 2022 року подружжя офіційно оголосило, що очікує на четверту дитину. У березні 2023 року Блейк Лайвлі невимушено оприлюднила фото, показавши себе після народження четвертої дитини. Жартома вона підписала, що не виставляла фото, бо була зайнята.

Знакові фільми Блейк Лайвлі

"Пліткарка", 2007-2012 роки

"Пліткарка" – американська телевізійна драма, знята за сюжетом книг письменниці Сесіль фон Цигезар. Прем'єра цього гучного телесеріалу відбулася 17 вересня 2007 року. Світ побачив 6 сезонів серіалу. Завершальну серію показали 17 грудня 2012 року.

В основі сюжету - долі молоді з заможних сімей з елітних районів Нью-Йорка. У серіях можна побачити всі атрибути "золотої молоді": любов, зради, чвари, наркотики, ревнощі, алкоголь тощо. Та про всі ці історії глядач, як і головні герої, дізнається із мегапопулярного блогу "Пліткарка". Ніхто не знає, хто є автором цього блогу.

"Вік Аделайн", 2015 рік

Після загадкового нещасного випадку головна героїня отримала неймовірний дар. Аделайн перестала старіти. Та чи насправді це добрий подарунок? Адже за довгі роки все довкола змінюється, старіють і помирають близькі люди. Усе мінливе. Усе, крім неї. То, можливо, це й не подарунок, а прокляття? Життя головної героїні зупинилось у той час, коли все навколо має початок і кінець.

У фільмі знімалися Блейк Лайвлі, Гаррісон Форд, Еллен Берстін, Аманда Крю та інші.

"Мілина", 2016 рік

Юна дівчина вирушає на малолюдне узбережжя океану, аби насолодитися відпочинком та покататися на дошці для серфінгу. Ніхто й гадки не мав, що океан приховує смертельну небезпеку. Раптова атака гігантської акули заганяє головну героїню на крихітний кам'янистий виступ, розташований приблизно за 200 метрів від берегової лінії. Щоб врятуватись, героїні потрібно знайти вихід із ситуації. Необхідно терміново перехитрити акулу, яка жадає крові й зовсім не збирається відпускати свою нову жертву з пастки, в яку ж сама її й загнала.

"Світське життя", 2016 рік

Неймовірна ретро-комедія в стилі 1930-х років неперевершеного маестро-режисера Вуді Аллена. Юний Боббі, вихований у консервативній єврейській сім’ї, вирушає до Голлівуду. Там він має надію стати відомим у кіноіндустрії. Щоб налагодити зв’язки, Боббі звертається до свого дядька, який має чималий вплив у місті. В його кабінеті хлопець зустрічає чарівну секретарку. Саме роман із цією жінкою втягує юнака в цинічну круговерть світського життя міста мрій.

"Проста послуга", 2018 рік

Молода мама Стефані захоплюється своєю успішною подругою Емілі. Але Емілі раптово зникає. І раптово спливають подробиці, які вона добре маскувала перед усіма. Кінострічка ховає в собі загадку. В ній перетинаються трилер, детектив та комедія. Фільм "Проста послуга" знятий за мотивами роману письменниці Дарсі Белл.