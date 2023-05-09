Блідий парад у Москві, ракети на 300 км для ЗСУ, новий пакет військової допомоги перед контрнаступом. Світові ЗМІ про Україну 9 травня

Про це і не тільки писали світові медіа 9 травня:

The New York Times:

У The New York Times опублікували статтю відомого американського історика Тімоті Снайдера про те, що Володимир Путін програє свою останню війну. Він пише, що сучасна Росія створює нескінченний потік ядерних загроз. Сьогодні на Заході, на відміну від часів холодної війни, вони обговорюються в психологічному, а не в стратегічному плані. Як почувається Путін? Як ми себе почуваємо?

За майже 15 місяців війни, незважаючи на російську ядерну пропаганду та занепокоєння Заходу, ядерна зброя не застосовувалася. Це відсутність, яка заслуговує на пояснення. Ті, хто прогнозував ескалацію, якщо українці чинитимуть опір, якщо Захід постачатиме зброю чи якщо Росія зазнає поразки, поки що помилялися. Стратегічні мислителі вказують на стримування і зазначають, що використання ядерної зброї насправді не принесе Росії перемоги. Це забезпечило б драматичну відповідь Заходу і зробило б російських лідерів ізгоями. Але є глибше пояснення: ядерні розмови Росії самі по собі є зброєю.

Російські пропагандисти хочуть, щоб ми думали, що ядерні держави ніколи не можуть програти війни, виходячи з логіки, що вони завжди можуть розгорнути ядерну зброю, щоб перемогти. Це неісторична фантастика. Ядерна зброя не принесла французам перемогу в Алжирі і не зберегла Британську імперію. Радянський Союз програв війну в Афганістані. Америка програла у В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Ізраїлю не вдалося перемогти в Лівані. Ядерні держави програють війни з певною регулярністю.

The Washington Post:

У The Washington Post написали, що Велика Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності. Сполучене Королівство підштовхує адміністрацію Байдена до надання Україні зброї, яка може досягати територій, контрольованих Росією.

У повідомленні про закупівлю, опублікованому 2 травня очолюваним Великобританією Міжнародним фондом для України, групою країн Північної Європи, яка створила механізм відправки зброї на поле бою, Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило "висловити зацікавленість" у здатності наносити удари на дальність до 300 кілометрів. За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, час або кількість зброї, яка розглядається, остаточного рішення не прийнято. Але це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають її крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

CNN:

У CNN написали про те, що розвідка США, попри агресивну риторику Кремля, не бачить ознак активізації ядерних сил Росії. Представник Ради національної безпеки США заявив CNN: "Немає жодних доказів зміни позиції стратегічних сил Російської Федерації.На даний момент ми не бачимо нічого, що спричинило б зміни позицій американських стратегічних сил"

Також у CNN відзначили, що Володимир Путін намагався продемонструвати силу, але московський парад перемоги виявив лише його ізоляцію. Для президента Росії Володимира Путіна цьогорічний парад перемоги на Червоній площі став шансом продовжити війну з історією. Та йому вдалося лише підкреслити свою геополітичну ізоляцію.

У промові перед зібраними військами Путін провів пряму межу між своїм вторгненням в Україну та жертвами Другої світової війни. В оточенні ветеранів, які Росія все ще називає Великою Вітчизняною війною, російський президент представив себе рятівником і захисником Росії, що охопила бойові дії, і стала мішенню "глобалістичних еліт" Заходу.

Крім цього у CNN написали, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда доларів, який спрямований на "посилення її протиповітряної оборони" та "задовольнення потреб у артилерійських боєприпасах", у зв’язку з контрнаступом України проти російських військ.

Пакет включає 155-мм артилерійські снаряди, додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси, боєприпаси для безпілотників, а також обладнання, яке допоможе "інтегрувати західні пускові установки ППО, ракети та радари"з існуючими системами України.

Politico:

У Politico акцентували на тому, що Україна збила 15 російських ракет під час поїздки президента ЄС до Києва. Ракетний удар Росії стався незадовго до того, як фон дер Ляєн прибула поїздом до Києва, який глава Комісії відвідує вже вп’яте з початку війни.

The Guardian:

Британські журналісти The Guardian написали про те, що Кіпр отримав 800-сторінкове досьє від уряду США з детальним описом порушень санкцій місцевими фізичними та юридичними особами, які ймовірно дозволили російському мільярдеру Алішеру Усманову приховати свої величезні багатства. Оскільки лідер острова Нікос Хрістодулідес пообіцяв продовжити судове переслідування юридичних та аудиторських фірм, які допомагали олігарху, Вашингтон опублікував документи, які становили набір інструментів для полегшення процесу. Очікується, що слідом за ним буде ще щонайменше два досьє.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали статтю про те, чому чоловіки тікають з України перед війною? "Я не хотів бути м'ясом", - пояснив їм один молодик. Молодих українців, які зараз живуть у Польщі, часто запитують, чому вони не на фронті і не воюють, захищаючи Батьківщину.

Скільки чоловіків нелегально виїхало з України з початку війни, невідомо. За даними речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, з лютого минулого року по квітень цього року українські служби зареєстрували 11 тис. незаконної спроби перетину кордону.