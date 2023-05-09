Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Блідий парад у Москві, ракети на 300 км для ЗСУ, новий пакет військової допомоги перед контрнаступом. Світові ЗМІ про Україну 9 травня
Огляд

Блідий парад у Москві, ракети на 300 км для ЗСУ, новий пакет військової допомоги перед контрнаступом. Світові ЗМІ про Україну 9 травня

Юрій Мартинович
9 травня, 2023 вiвторок
21:45
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Велика Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності, Володимир Путін намагався продемонструвати силу, але московський парад перемоги виявив лише його ізоляцію, США оголосили про новий пакет допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда доларів

Про це і не тільки писали світові медіа 9 травня:

The New York Times:

У The New York Times опублікували статтю відомого американського історика Тімоті Снайдера про те, що Володимир Путін програє свою останню війну. Він пише, що сучасна Росія створює нескінченний потік ядерних загроз. Сьогодні на Заході, на відміну від часів холодної війни, вони обговорюються в психологічному, а не в стратегічному плані. Як почувається Путін? Як ми себе почуваємо?

За майже 15 місяців війни, незважаючи на російську ядерну пропаганду та занепокоєння Заходу, ядерна зброя не застосовувалася. Це відсутність, яка заслуговує на пояснення. Ті, хто прогнозував ескалацію, якщо українці чинитимуть опір, якщо Захід постачатиме зброю чи якщо Росія зазнає поразки, поки що помилялися. Стратегічні мислителі вказують на стримування і зазначають, що використання ядерної зброї насправді не принесе Росії перемоги. Це забезпечило б драматичну відповідь Заходу і зробило б російських лідерів ізгоями. Але є глибше пояснення: ядерні розмови Росії самі по собі є зброєю.

Російські пропагандисти хочуть, щоб ми думали, що ядерні держави ніколи не можуть програти війни, виходячи з логіки, що вони завжди можуть розгорнути ядерну зброю, щоб перемогти. Це неісторична фантастика. Ядерна зброя не принесла французам перемогу в Алжирі і не зберегла Британську імперію. Радянський Союз програв війну в Афганістані. Америка програла у В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Ізраїлю не вдалося перемогти в Лівані. Ядерні держави програють війни з певною регулярністю.

The Washington Post:

У The Washington Post написали, що Велика Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності. Сполучене Королівство підштовхує адміністрацію Байдена до надання Україні зброї, яка може досягати територій, контрольованих Росією.

У повідомленні про закупівлю, опублікованому 2 травня очолюваним Великобританією Міжнародним фондом для України, групою країн Північної Європи, яка створила механізм відправки зброї на поле бою, Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило "висловити зацікавленість" у здатності наносити удари на дальність до 300 кілометрів. За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, час або кількість зброї, яка розглядається, остаточного рішення не прийнято. Але це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають її крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

CNN:

У CNN написали про те, що розвідка США, попри агресивну риторику Кремля, не бачить ознак активізації ядерних сил Росії. Представник Ради національної безпеки США заявив CNN: "Немає жодних доказів зміни позиції стратегічних сил Російської Федерації.На даний момент ми не бачимо нічого, що спричинило б зміни позицій американських стратегічних сил"

Також у CNN відзначили, що Володимир Путін намагався продемонструвати силу, але московський парад перемоги виявив лише його ізоляцію. Для президента Росії Володимира Путіна цьогорічний парад перемоги на Червоній площі став шансом продовжити війну з історією. Та йому вдалося лише підкреслити свою геополітичну ізоляцію.

У промові перед зібраними військами Путін провів пряму межу між своїм вторгненням в Україну та жертвами Другої світової війни. В оточенні ветеранів, які Росія все ще називає Великою Вітчизняною війною, російський президент представив себе рятівником і захисником Росії, що охопила бойові дії, і стала мішенню "глобалістичних еліт" Заходу.

Крім цього у CNN написали, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні в розмірі 1,2 мільярда доларів, який спрямований на "посилення її протиповітряної оборони" та "задовольнення потреб у артилерійських боєприпасах", у зв’язку з контрнаступом України проти російських військ.

Пакет включає 155-мм артилерійські снаряди, додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси, боєприпаси для безпілотників, а також обладнання, яке допоможе "інтегрувати західні пускові установки ППО, ракети та радари"з існуючими системами України.

Politico:

У Politico акцентували на тому, що Україна збила 15 російських ракет під час поїздки президента ЄС до Києва. Ракетний удар Росії стався незадовго до того, як фон дер Ляєн прибула поїздом до Києва, який глава Комісії відвідує вже вп’яте з початку війни.

The Guardian:

Британські журналісти The Guardian написали про те, що Кіпр отримав 800-сторінкове досьє від уряду США з детальним описом порушень санкцій місцевими фізичними та юридичними особами, які ймовірно дозволили російському мільярдеру Алішеру Усманову приховати свої величезні багатства. Оскільки лідер острова Нікос Хрістодулідес пообіцяв продовжити судове переслідування юридичних та аудиторських фірм, які допомагали олігарху, Вашингтон опублікував документи, які становили набір інструментів для полегшення процесу. Очікується, що слідом за ним буде ще щонайменше два досьє.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали статтю про те, чому чоловіки тікають з України перед війною? "Я не хотів бути м'ясом", - пояснив їм один молодик. Молодих українців, які зараз живуть у Польщі, часто запитують, чому вони не на фронті і не воюють, захищаючи Батьківщину.

Скільки чоловіків нелегально виїхало з України з початку війни, невідомо. За даними речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, з лютого минулого року по квітень цього року українські служби зареєстрували 11 тис. незаконної спроби перетину кордону.

Статті
Новини
Світ
Росія
політика
Володимир Путін
ЗСУ
Війна з Росією
США
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
Посольство Румунії
9 травня, 2023 вiвторок
У Румунії ініціювали перенесення Дня перемоги з 9 на 8 травня
ЗСУ
8 травня, 2023 понедiлок
Ми маємо змогу лише відбиватися й тримати лінію оборони, боєкомплекту не вистачає, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
Мелітополь, зачинені магазини
7 травня, 2023 неділя
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
9 травня
23:05
Ерлінг Холанд та Давид Алаба (ліворуч), Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
22:21
Е. Джин Керролл та Дональд Трамп
Суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керролл
21:49
Арман Солдін
Поблизу Бахмута від російського обстрілу загинув журналіст агентства AFP Арман Солдін
21:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сьогоднішнє "побєдобєсіє" Росії - це парад повних поразок. Колонка Сергія Згурця
21:34
ФБР
ФБР ліквідувало мережу шкідливих програм Snake, які використовує ФСБ РФ
21:21
ПВК Вагнер
Парламент Франції одноголосно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією
21:11
Компанія Philips
Компанія Philips продовжить поставки лікарняного обладнання до Росії, - Reuters
20:57
ракетний удар по Куп'янську, обстріл
Росія завдала ракетного удару по Куп'янську на Харківщині: три людини постраждали, є руйнування
20:42
Світовий банк
В Україні почала роботу місія технічної допомоги Світового банку
20:35
Єнс Столтенберг
Всі країни НАТО підтримують вступ України до Альянсу, - Столтенберг
20:15
Оновлено
Лукашенко пропустив сніданок у Путіна і в супроводі швидкої терміново вилетів у Мінськ, - ЗМІ
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Чи можлива абсолютна єдність
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 440 дня війни: Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні, а Пригожин скаржиться, що ЗСУ рвуть фланги у районі Бахмута
19:55
Денис Шмигаль
Україна має амбітну ціль бути готовою до вступу в ЄС через два роки, - Шмигаль
19:52
солодкі газовані напої, лимонад
У МОЗ розповіли, чому важливо запровадити акциз на солодкі газовані напої в Україні
19:47
росія ядерна зброя
У США не бачать ознак активізації ядерних сил Росії, - CNN
19:28
Зеленський та Урсула фон дер Ляйнен
Зеленський та фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ
19:21
парад побєди в росії 09.05.2023
Парад у Москві показав проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, - NYT
19:16
маршрутка
Без музики в автобусах і таксі: уряд змінив правила перевезення пасажирів
19:13
Rheinmetall
Танки, системи ППО і боєприпаси: Rheinmetall планує створити в Україні потужності для виробництва зброї
19:06
обстріл
Окупанти за день завдали по Україні 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
призов, ЗСУ, присяга
Нардеп Цимбалюк пояснив, навіщо потрібне зниження призовного віку під час воєнного стану
18:58
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупаційна адміністрація на Запоріжжі готує чергову хвилю депортації під прикриттям "евакуації"
18:55
російський бойовий літак Су-24
У Новосибірську російські партизани спалили бойовий літак Су-24
18:52
Кабмін розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури
18:40
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
Головне, щоб через це у державі не настала інфляція, — нардеп Цимбалюк про виплати військовим
18:29
Ексклюзив
Окупанти посилюють репресії щодо мешканців Енергодару
У Мелітополі, Токмаку та Енергодарі зачинені банки, магазини й адміністративна інфраструктура, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
18:26
За рік "Армія дронів" доставила українським військовим на фронт 2124 безпілотники
18:24
Кіпр
Кіпр отримав від США частину інформації про людей, яких звинувачують в ухиленні від санкцій проти РФ
18:11
зерно, зернова угода
У Туреччині анонсують нові переговори щодо продовження "зернової угоди"
18:08
У Києві завершили розбір аварійних конструкцій багатоповерхівки, в яку влучили уламки російського БПЛА
18:04
Інформаторку генерала ГРУ РФ, причетного до збиття "Боїнга" MH-17, засудили до 12 років
18:03
OPINION
Ігор Гулик
Поручкатися з Люцифером…
17:56
Сі Цзіньпін та Путін
Сі Цзіньпін не привітав Путіна з 9 травня
17:51
Twitter
Twitter планує видаляти акаунти, які були неактивні упродовж кількох років
17:48
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль пообіцяв, що закупівля продуктів харчування для військових ЗСУ стане прозорою
17:43
Швейцарія військові навчання
Швейцарія проводить одні з найбільших військових навчань за останні 30 років, - Reuters
17:35
Туреччина
Як вплине зміна турецького керівництва на зв'язки з Росією, - CNN
17:29
Ексклюзив
прапори України та США
Новий військовий пакет від США містить цікавий пункт про дрони протиповітряної оборони, - військовий експерт Катков
17:16
ЗСУ
Битва за Крим може стати ключовою битвою в історії, - Forsal
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV