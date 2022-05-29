Блінкен назвав Лукашенка співучасником війни в Україні

Про це він написав у Twiiter.

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України. Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - зазначив Блінкен

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