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Блінкен планує поговорити з Лавровим про обмін полоненими

27 липня, 2022 середа
23:44
Світ Обмін полоненими між США та Росією

США та Росія планують обмін російського торгівця зброєю Віктора Бута на баскетболістку Бріттні Ґрінер та "шпигуна" Пола Вілана

Про це повідомляє CNN.

Адміністрація Байдена запропонувала обмін Віктора Бута, засудженого російського торговця зброєю, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США, у рамках потенційної угоди щодо забезпечення звільнення двох американців, утримуваних Росією, Бріттні Ґрінер. і Пол Вілан.

Ці джерела повідомили CNN, що план обміну Бута на Вілана та Ґрінера отримав підтримку президента Джо Байдена.

Державний секретар Ентоні Блінкен оголосив у середу, що США представили Москві «суттєву пропозицію» «тижні тому» щодо Вілана та Ґрінера, яких класифікують як неправомірно затриманих. Перший дипломат США заявив, що має намір обговорити це питання під час очікуваної телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим цього тижня.

Сім'ї Вілана, якого Росія утримує за звинуваченням у шпигунстві з 2018 року, і зірки WNBA Грінер, ув'язнена в Москві за зберігання наркотиків з лютого, закликали Білий дім забезпечити їхнє звільнення, у тому числі шляхом обміну полоненими, якщо це необхідно.

Протягом місяців внутрішніх дискусій між відомствами США Міністерство юстиції виступало проти "продажу" Бута, кажуть люди, поінформовані про це питання. Однак представники юстиції врешті-решт визнали, що "торгівля" Бутом підтримується високопосадовцями Державного департаменту та Білого дому, включаючи самого Байдена.

Уряд США тривалий час опирався обміну ув’язненими, стверджуючи, що він лише стимулює країни затримувати американців, щоб їх можна було використати як розмінну монету. Правозахисники поставили під сумнів ці побоювання та стверджували, що важливіше, щоб американці могли повернутися додому.

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Росія
США
обмін полоненими
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