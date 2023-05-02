Блінкен: Успішний контрнаступ України - це найшвидший спосіб перейти до переговорів
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що успішний контрнаступ України - це найшвидший спосіб перейти до переговорів про справедливий мир
Про це він розповів у інтерв'ю Fox News.
"Ми знаємо, що українці планують контрнаступ найближчими тижнями. Подивимося, що з цього вийде. І, зрештою, успіх на полі бою є найкращим і, мабуть, найшвидшим способом фактично дійти до переговорів, які створять справедливий і міцний мир", - розповів Блінкен.
Він також наголосив, що Росія вже зазнала невдачі, оскільки в неї не вийшло захопити Україну та "стерти її з карти".
"Росія вже зазнала невдачі в тому сенсі, що спочатку вони намагалися досягти того, щоб стерти Україну з карти, включити її в склад РФ, ліквідувати її існування як незалежної держави. Це не вдалось і не вдасться", - пояснив держсекретар.
Окрім того, він зазначив, що США відкриті до того, що Китай може виступити посередником у війні Росії проти України. Проте Блінкен підкреслив, що умовою для цього має бути визнання суверенності територій України та спілкування безпосередньо з українською стороною.
"Я думаю, що ми відкриті для будь-якої країни, яка бере участь у відповідальних зусиллях, спрямованих на просування миру, і це починається з кількох речей. Це починається, перш за все, з визнання того, що фундаментально поставлено під загрозу територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода повинна ґрунтуватися на цьому. Також дуже важливо, щоб кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався безпосередньо з українцями. Вони є потерпілою стороною", - каже Блінкен.
- Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна має достатньо ресурсів, аби досягти успіху в контрнаступі.
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