Близька подруга монархів Британії звинуватила серіал "Корона" від Netflix в спробі "зруйнувати королівську родину"
Близька подруга монаршої родини, яка відвідала Віндзорський замок минулого місяця, звинуватила серіал "Корона" від Netflix в спробі "зруйнувати королівську родину"
Про це повідомляє Deadline.
Ім'я жінки залишилось неназваним, проте вона зазначила, що своїм серіалом Netflix "намагається очорнити королівську родину".
"Вони начебто намагаються зруйнувати монаршу сім'ю", - заявила вона.
Жінка також звинуватила принца Гаррі в тому, що він продовжує підтримувати "Корону" і знаходиться в "обурливому положенні".
"Якби про мою родину так брехали, я б не взяла ні копійки (від Netflix - прим. ред)", - додала подруга монархів.
Це не перший раз, коли серіал піддається критиці. Джон Мейджор, колишній прем'єр-міністр країни, публічно спростував сцену, де Чарльз просить свою матір, Єлизавету ІІ, відмовитись від престолу. Мейджор назвав серіал "таким, що приносить шкоду та несе в собі злі вигадки", а також "бочкою дурниць, яку продають для того, аби отримати максимальний брехливий драматичний вплив".
Британська акторка Джуді Денч, яка грала Єлизавету І у фільмі "Закоханий Шекспір", назвала серіал "несправедливим" та "неточним і образливим, коли справа стосується історії".
Спочатку Netflix запевняв у правдивісті своєї історії, але в останньому трейлері серіалу з'явилась заява про відмову від відповідальності, а деякі сцени в серіалі названі "вигаданим інсценуванням".
- "Розкриє найгірші сторони королівської родини": родичка монархів раніше також прокоментувала вихід нового сезону "Корони".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе