Про це повідомляє Deadline.

Ім'я жінки залишилось неназваним, проте вона зазначила, що своїм серіалом Netflix "намагається очорнити королівську родину".

"Вони начебто намагаються зруйнувати монаршу сім'ю", - заявила вона.

Жінка також звинуватила принца Гаррі в тому, що він продовжує підтримувати "Корону" і знаходиться в "обурливому положенні".

"Якби про мою родину так брехали, я б не взяла ні копійки (від Netflix - прим. ред)", - додала подруга монархів.

Це не перший раз, коли серіал піддається критиці. Джон Мейджор, колишній прем'єр-міністр країни, публічно спростував сцену, де Чарльз просить свою матір, Єлизавету ІІ, відмовитись від престолу. Мейджор назвав серіал "таким, що приносить шкоду та несе в собі злі вигадки", а також "бочкою дурниць, яку продають для того, аби отримати максимальний брехливий драматичний вплив".

Британська акторка Джуді Денч, яка грала Єлизавету І у фільмі "Закоханий Шекспір", назвала серіал "несправедливим" та "неточним і образливим, коли справа стосується історії".

Спочатку Netflix запевняв у правдивісті своєї історії, але в останньому трейлері серіалу з'явилась заява про відмову від відповідальності, а деякі сцени в серіалі названі "вигаданим інсценуванням".

"Розкриє найгірші сторони королівської родини": родичка монархів раніше також прокоментувала вихід нового сезону "Корони".

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