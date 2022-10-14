Про це пише The Daily Mail.

У листопаді стартує 5-й сезон серіалу "Корона", який розповідатиме про події життя та правління королеви, що відбувались у 1990-х роках. Глядачі побачать драми та скандали, з якими стикнулась королівська родина. Так, новий сезон зачепить розлучення принцеси Анни, принца Чарльза і принца Ендрю.

Світська левиця, леді Вікторія Герві, яка є донькою шостого маркіза Бристольського та зведеною сестрою сьомого маркіза, вважає, що 5-й сезон "розкриє найгірші сторони королівської родини". Обговорюючи серіал в ефірі програми "Доброго ранку, Британія" з істориком доктором Тессою Данлоп, Вікторія зазначила, що новий сезон розкриє нюанси, про які в королівській родині воліють не згадувати.

"Три розлучення за один рік для королівської родини – це найгірший сезон, він оголює найнегативніші сторони", – прокоментувала родичка монархів, кажучи про 1992 рік, коли всі троє дітей королеви розлучилися, а у Віндзорському замку спалахнула пожежа.

Герві і раніше казала, що вважає, що показувати новий сезон лише через два місяці після смерті королеви було б зарано.

"Я думаю, що це занадто рано, і так, це зневажливо. Минув лише місяць після смерті королеви, наближається коронація, і Камілла ... Всі дійсно сприймають її в її ролі прямо зараз, і це може показати її в негативному світлі", - висловила свою думку леді Вікторія.

Разом з тим, вона нагадала, що серіал не є біографічним, хоча багато людей, які його дивляться, сприймають "Корону" як документальний телепроєкт.

На запитання, чи знає Герві, хто з членів королівської родини дивиться серіал, вона зазначила, що дехто бачив його, проте імен називати не стала. Вона також додала, що новий сезон може стати найбільш популярним завдяки його скандальному змісту.

У новому сезоні буде 10 епізодів. Акторський склад, як і було оголошено раніше, змінюватиметься у серіалі кожні два сезони. У продовженні "Корони" роль королеви Єлизавети виконає британська акторка Імельда Стонтон. Принца Філіпа зіграє Джонатан Прайс, принцесу Діану - Елізабет Дебікі, принца Чарльза - Домінік Вест, принцесу Маргарет - Леслі Менвілл.

Про трагічну загибель принцеси Діани розповість вже шостий сезон "Корони", зйомки якого вже відбуваються. Як розповідав автор проєкту Пітер Морган, шостий сезон стане останнім. Утім стосунки принца Чарльза та принцеси Діани будуть центральною темою нинішнього, п'ятого сезону.

Королева Єлизавети померла 8 вересня у віці 96 років.

73-річний син королеви Чарльз став новим королем Сполученого Королівства.

Протягом тижня після смерті королеви перший сезон "Корони" потрапив до десятки найкращих серіалів Netflix.

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