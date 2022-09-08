Померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

Про це повідомив Букінгемський палац.

"Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра", - йдеться у повідомленні.

Офіційний сайт британської королівської сім'ї у жалобі - чорний колір з портретом молодої королеви.

За ці сімдесят років Єлизавета ІІ з об’єктивних причин стала для британців утіленням стабільності та стійкості. За час її правління у Сполученому Королівстві змінилося 16 прем’єр-міністрів, а у Сполучених штатах - 14 президентів, а у Ватикані - 7 Пап Римських. А ще Британія встигла втратити свої материкові колонії та вийти з Євросоюзу. А королева Єлизавета не втратила популярність серед британців та ніколи не покидала переліків найвпливовіших людей світу.

Як свідчать результати опитування YouGov за минулий рік, з-поміж інших членів королівської родини сама королева - поза конкуренцією. Її показник у 76% значно переважав підтримку її онука - принца Вільяма та його дружини Кейт, і тим паче її сина - принца Чарльза, до речі, найпершого претендента на корону після Єлизавети.

План королівського похорону Єлизавети II розроблено ще в 1960-х. Букінгемський палац має передати вказівки плану разом з інформацію про смерть королеви співробітникам та урядовцям, використовуючи кодову фразу "Лондонський міст зруйнований" (London Bridge is down). Назва операції - посилання на дитячу народну англійську пісню про те, що з чого міст не побудуй - із цегли, сталі, золота, він однаково звалиться.

За планом, одним з перших, хто дізнається про смерть монарха є прем'єр-міністр країни. Після цього королівська сім'я видає "офіційне повідомлення", в якому заявить про смерть Єлизавети ІІ народу.

Високопосадовці отримають електронні листи від секретаря уряду. Потім буде приспущено прапори Уайтхолла.

За затвердженим планом, похорон Єлизавети II має відбутись через 10 днів після її смерті у Вестмінстерському абатстві.

Нація та інші країни, главою держави яких вона була, оголосили 10-денну жалобу.

8 вересня ЗМІ повідомили, що королева Великої Британії Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у шотландському замку Балморал через занепокоєння лікарів станом її здоров’я. Невдовзі після цього з'явилась інформація, що всі діти королеви або вже були з нею в замку Балморал у Шотландії, або вирушили, щоб бути з нею.

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